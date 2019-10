Las redes arden por la expulsión de Dinio tras la "injusta" campaña a favor de Mila Ximénez

La gala 5 de 'GH VIP' ha empezado cargada de polémica. Mila Ximénez y Dinio García han vivido un duelo encarnizado en el televoto para ver quién abandonaba la casa de Guadalix. Un enfrentamiento en el que los programas de Mediaset se han posicionado abiertamente a favor de la colaboradora de 'Sálvame'.

Por otro lado, Kiko Jiménez ha seguido con su papel de agitador en aras de adoptar un rol principal en la convivencia y Alba Carrillo ha sacado las uñas para arañar minutos a costa de su enemistad con Adara Molinero.

Mila Ximénez y Kiko, enemigos íntimos

El enfrentamiento entre Mila Ximénez y Kiko Jiménez, expareja de Gloria Camila, ha ido in crescendo desde que el extronista cambió a Mila por Irene Junquera en la palestra de nominaciones. Los insultos, las peleas y las faltas de respeto se han convertido en su única forma de relacionarse.

Para intentar calmar los ánimos, el programa organizó el miércoles una cena para que Mila, Kiko, El Cejas y Dinio limasen asperezas. Sin embargo, la velada se convirtió en un cruce de acusaciones y Dinio no dudó en apoyar a la periodista.

Dinio: "Has arrastrado a un chaval"Kiko: "Yo no he arrastrado a nadie"#GHVIPGala5pic.twitter.com/CW5cRupiBJ — Gran Hermano (@ghoficial) October 3, 2019

El ex-actor de cine para adultos también ha dedicado unas aplaudidas palabras a Kiko durante el programa: "Te querías cargar a Adara y te salió mal la jugada". Además, Mila ha aprovechado el directo para lanzar un dardo al extronista: "Él no me va a echar de la casa, me echará la audiencia".

Mila, sobre Kiko: "Él no me va a echar de la casa, me echará la audiencia" #GHVIPGala5pic.twitter.com/ZNZ6DFlDzX — Gran Hermano (@ghoficial) October 3, 2019

La actitud beligerante de Kiko ha proseguido y ha decidido intentar cebarse con Adara. Sus palabras hacia la modelo no han conseguido hacer mella, pero si han contribuido a alimentar la locura generalizada que se vive en la casa.

Batalla "fecal" en 'Gran Hermano VIP'

Lo más absurdo de todo ha sido que el enfado de Kiko había sido causado de unas palabras de sus compañeros en las que criticaban sus hábitos a la hora de hacer de vientre y el desagradable hedor emanado por sus deposiciones.

Kiko escuchó desde la puerta del búnker lo que hablaban dentro: "¿Vas a venir a cagar otra vez?" #GHVIPGala5pic.twitter.com/N1UyiFDtgB — Gran Hermano (@ghoficial) October 3, 2019

Siguiendo con lo escatológico, se han mostrado imágenes de otra pelea en la que Kiko ha intentado acusar a Adara de vaga por el estado del baño. Mila ha salido en defensa de su nueva amiga y ha reprendido a Jiménez por sus palabras: "Aquí la gente caga, salpica y cierra la tapa del váter". El Maestro Joao también ha roto una lanza a favor de sus aliadas y ha deleitado al público con una refinada metáfora.

Joao: "Si alguien echa la fuente de la Cibeles por el culo, ¿qué le vamos a hacer?" #GHVIPGala5pic.twitter.com/kTdD95lwcV — Gran Hermano (@ghoficial) October 3, 2019

Los golpes bajos de Alba Carrillo y Lucía Pariente

La discusión por la limpieza del inodoro se ha alargado hasta límites inimaginables para rellenar el tiempo necesario hasta la finalización del televoto y el exnovio de Gloria Camila ha seguido erigiéndose como garante de la higiene de 'GH VIP 7'.

Alba Carrillo, cuyo papel irrelevante en el concurso está siendo bastante criticado, ha aprovechado para lanzarse cual cernícalo sobre Adara. La colaboradora televisiva ha conseguido llevar hasta las lágrimas a la exgranhermana.

Adara: "Me da mucha impotencia porque no me salen las palabras, me pongo muy nerviosa" #GHVIPGala5pic.twitter.com/m9WVIWoKpz — Gran Hermano (@ghoficial) October 3, 2019

Por si fuera poco, Lucía Pariente ha extendido el conflicto hasta el plató y ha atacado suciamente a Hugo, pareja de Adara. La madre de Alba ha insinuado que entre Hugo Castejón y la modelo podría existir algo más que una amistad.

Lucía, a los Hugos: "Uy qué enfadaditos. Tened cuidado no vayáis a discutir mañana. Que el problema lo tenéis vosotros" #GHVIPGala5pic.twitter.com/MxhJfala5F — Gran Hermano (@ghoficial) October 3, 2019

Hugo ha respondido calificando a Pariente de "sucia" y Castejón ha apoyado al marido de su amiga afirmando que Lucía es "tan maleducada como su hija".

Hugo, a Lucía: "¿Animalito me has llamado? Veo que eres tan maleducada como tu hija" #GHVIPGala5pic.twitter.com/nc6UGZLVa8 — Gran Hermano (@ghoficial) October 3, 2019

Mila Ximénez se salva y Dinio abandona 'GH VIP 7'

Después del apoyo masivo recibido a través de los programas de Telecinco, Mila Ximénez ha conseguido salvarse y Dinio García ha sido el expulsado de esta semana.

Mila: "Lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien"Dinio: "No te dejes pisar"#GHVIPGala5pic.twitter.com/4K9nUMJatv — Gran Hermano (@ghoficial) October 3, 2019

A pesar de la polémica suscitada por la campaña en defensa de Ximénez, que ha puesto en un aprieto a su compañera María Patiño, la tertuliana continuará en el concurso para seguir batallando contra Kiko Jiménez y sus acólitos. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales han llevado a trending topic el hashtag #YoSoyDinio para protestar por el supuesto trato de favor recibido por la colaboradora de 'Sálvame'.

Lo dicho,tongo.Las normas del concurso quedan claran que telecinco no puede participar en las votaciones,pero se lo han pasado por el forro.#GHVIPGala5#YoSoyDinio#SomosLaAudiencia3Opic.twitter.com/YWDN8vR1Zi — Ⓔⓥⓐ 🍇 (@evamar9111) October 3, 2019

No, la audiencia no ha decidido expulsar a Dinio. Telecinco sí ha decidido expulsar a Dinio #YoSoyDinio#GHVIPGala5#SomosLaAudiencia3O — Noelia Escudero (@noeliaescudero) October 3, 2019

Se acabó llego a su fin no mas manipulaciones , tenia mas morbo que volviera Hugo que Mila, Mercedes vuelveeeee que esto es una mierda #YoSoyDinio#SomosLaAudiencia3Opic.twitter.com/h42uaAIkZD — 👩‍💻 🍇🍇🍇 (@Notecreo17_) October 3, 2019

Me da mucha pena Dinio porque no se lo merecía ser el expulsado Ahora más que nunca todos con #YoSoyDinioVamos #GHVIPGala5 — IVÁN (@Ivanyanoviene) October 3, 2019

Después de la campaña a favor de Mila, no se debería de haber consentido espero que continue defendiendo a Adara #YoSoyDinio — noelia jerez (@noeliajbru) October 3, 2019

Pues GRACIAS @diniogarcia por hacernos reir en este muermo de GHVIP, era imposible luchar contra toda la maquinaria de 1 programa#YosoyDinio#ghvipgala5pic.twitter.com/tyfu9FTf8F — No soy ésa ✈ (@evoliveras) October 3, 2019

Y tú, ¿crees que ha habido trato favorable hacia Mila Ximénez?