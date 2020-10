Eva Sannum reaparece (veinte años después de su noviazgo con el rey Felipe VI)

Hace más de 20 años, Eva Sannum se hizo conocida en España y en el mundo entero por su noviazgo con el entonces príncipe Felipe.

Ahora, dos décadas después, reaparece ante todos para hablar de la privacidad de las personas y, sobre todo, de los personajes públicos.

Eva Sannum, que trabaja como consultora de Comunicación, ha participado en el podcast Tut & Mediekjør,en el que se debate sobre si es ético o no utilizar el contenido que los famosos suben en sus cuentas de Facebook, una red social que ella no tiene.

Eva Sannum lo pasó mal con la Familia Real

El noviazgo de Eva Sannum y el ya rey Felipe Vi le sirvió a la bella modelo noruega para darse cuenta de lo frágil que es mantener cierta privacidad para los personajes públicos.

Sannum ha hablado antes sobre este tema, relacionado con la ética periodística. "Ser perseguida y observada fue extremadamente devastador para mí. No tenía privacidad y me volví absolutamente loca. Fue un milagro que aquello no me destruyera", dijo en 2017, en un diario noruego, a colación de su relación con Felipe.

[Albert Rivera critica a la prensa por no respetar su privacidad]

Una vida tranquila en Noruega

Eva Sannum vive actualmente en la capital de Noruega con su marido, el publicista Torgeir Vierdal, y los dos hijos que tienen.

Una vida tranquila y familiar alejada del 'acoso' que sufre actualmente la Familia Real española.