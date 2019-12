La primera reacción de Eva González a las fotos de su marido, Cayetano, con otra mujer

Cayetano Rivera y su mujer Eva González están pasando por uno de los peores momentos de su matrimonio después de la publicación de unas fotografías en las que el torero aparece acompañado de una mujer durante una visita a Londres.

En 'Semana vemos al diestro "con una amiga", quien va cogida del brazo de Cayetano. Ella es una cococida del hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri, y vive en Londres desde hace unos años. El torero la fue a visitar antes de tomar un avión a Perú, donde el 24 de noviembre tenía que cumplir con un compromiso taurino en Lima.

El viaje se produjo tan solo unos días después de que celebrara su cuarto aniversario de boda con Eva González, que tuvo lugar el 6 de noviembre. Las fotos son del día 11 de noviembre.

¿Eva sabía que Cayetano estaba en Londres?

Si son solo amigos y no hay nada más no habría ningún problema, siempre y cuando Eva hubiera sabido que su marido había hecho un parón a Londres de camino a Perú para ver a esta mujer.

Eva González se hace la sueca y baila

Aunque el torero sí que se ha mostrado enfadado con la publicación de las fotos y ha anunciado que va "a demandar a todo el que tenga algo que ver (...) son especulaciones que hacen daño a mi familia y a mí, que atentan contra mi honor, contra mi privacidad y mi intimidad y no lo pienso dejar pasar. Están haciendo mucho daño a mi familia y a mis seres queridos y no pienso quedarme con los brazos cruzados", ella sigue haciendo como que no ha pasado nada.

Eva no ha dicho nada. Lo único que sabemos de ella ha sido a través de sus redes sociales, donde ha subido a Instagram stories un vídeo en el que aparece bailando, cantando y bromeando con algunos de sus compañeros de 'La Voz'. "Hemos robado un buggy. ¡Que estoy muy loca!", dice, muy sonriente.

Veremos en qué acaba todo esto.

¿Tú qué opinas? ¿Infidelidad o no?