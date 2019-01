La razón por la que Eva González se puso a llorar en directo en 'La Voz'

A pesar de que en los primeros programas de 'La Voz' Eva González no era muy querida por el público, poco a poco comienza a ganarse el corazón de los espectadores del talent de Antena 3.

La presentadora, que es la encargada de acompañar a los concursantes al escenario, se puso a llorar en directo este lunes al ver una de las actuaciones.

El responsable fue Andrés Martín, el primer aspirante que participó en las 'Audiciones a ciegas' de la semana. El joven dejó a todos anonadados con su humildad y su voz.

En el vídeo de presentación, Andrés relató que había tenido una difícil infancia y adolescencia: había sufrido bullying. En la escuela todos le tachaban de "rarito". marcadas por el acoso escolar y la crueldad de los niños que le tachaban de "rarito".

"Parece un tópico decirlo, pero en un momento tan difícil, la música me salvó de cosas muy fuertes", dijo.

Tras ello, Eva González, que se encontraba con la familia del cantante, se emocionó y no pudo evitar soltar unas lagrimillas. Le emocionó tanto la historia que se abrazó fuertemente a la madre del joven mientras se secaba la cara.

Andrés cantó 'Dancing on my own', de Calum Scott. Finalmente, el concursante se fue al equipo de Pablo López.

