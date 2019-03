Eva González, muy criticada por sus declaraciones sobre el feminismo y la prostitución

Eva González ha estado este fin de semana en 'Liarla Pardo' (La Sexta), donde ha hablado de prostitución, de feminismo y del certamen de Miss España. Sus declaraciones no han pasado desapercibidas.

Sobre la prostitución y Miss España

La modelo y ganadora de 'Miss España' defendió con ahínco el concurso, que no lo ve machista: "Yo elegí estar ahí, igual que si hubiese elegido ser azafata de Fórmula 1 (...) ¿Por qué no puedo ser azafata de Fórmula 1? Hay que tener cuidado con eso, tú no me puedes coartarme a mí mi libertad si quiero ser prostituta, azafata de Fórmula 1 o modelo, ¿puedo elegirlo yo?".

"Recuerdo la experiencia súper divertida, fue muy bonita y me hizo descubrir algo de lo que no tenía ni idea, que me gustaba la televisión, comunicar y contar cosas a la gente", aseguró a Cristina Pardo, la presentadora.

"El feminismo es necesario"

Sin duda, Eva tiene un concepto de feminismo liberal, como muchas mujeres que no se han visto representadas en las manifestaciones del 8M.

La presentadora de 'La Voz' dijo que todas las mujeres sufren discriminación por ser madres. "Siempre nos preguntan a nosotras que cómo hacemos para conciliar, cuando a los padres no les dicen nada. Con un trabajo tan público, siempre me preguntan a mí y a mi marido no. Él trabaja igual que yo y no le tratan igual". Y añadió: "El feminismo es necesario, porque todavía nos queda mucho por luchar a las mujeres".

Críticas feroces en Twitter

Siempre que alguien dice algo que sale del discurso políticamente correcto de izquierdas crea un gran revuelo en Twitter. Y eso es lo que le ha sucedido a Eva:

#liarlapardo36 la Eva González defendiendo la “libertad” de ser mujer objeto: modelo, azafata de fórmula 1, prostituta... qué tal ser valorada por la inteligencia en lugar del físico y aspirar a trabajar en algo que no sea vender tu cuerpo para disfrute de otros? — ♓️ (@LucienZenovka) 10 de marzo de 2019

#LiarlaPardo36 Eva González, una cosa es elegir tu trabajo y otra es que te elijan la ropa y que esa ropa este diseñada para que tu trabajo sea ser reclamo sexual. Concursar para Miss no es un trabajo. — Juan Ignacio (@Astroboy1971) 10 de marzo de 2019

Que Eva González acaba de decir que ella tiene libertad para elegir ser modelo o azafata o prostituta. Me acabo de quedar totalmente de piedra. — Marta (@Marta_esc) 10 de marzo de 2019

Eva González, a ver si me arrepiento de lo que he dicho antes de ti, lo de ser libre para prostituirse no me convence, un “trabajo” que denigra a la mujer y en un porcentaje alto controlado por mafias... #LiarlaPardo36 — JimenaCampeador (@jimenacampeador) 10 de marzo de 2019

" Tú no me puedes coartar mi libertad si quiero ser prostituta, miss o azafata de fórmula 1"Eva González, hija. La comparación es para darte de comer aparte. — Inesita (@Inesita49487794) 10 de marzo de 2019

#LiarlaPardo36 claro, opción de elegir siempre hay, pero elegir ser chica florero en la F1, será muy libre, pero creo que es tener las cosas algo confusas. Creo que aquí se han mezclado chorras con meninas. — Jose (@josefotograf) 10 de marzo de 2019

Mezclar elegir ser azafata, ser modelo o ser prostituta...ejem, vaya tela lo que hay que escuchar.Enga, al toro maja #LiarlaPardo36pic.twitter.com/ZZUoiwEaJT — Antonio Fisio & Bombero (@AFisiobombero) 10 de marzo de 2019

