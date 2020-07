Eva González, tras el 'affaire' de Cayetano Rivera: "Me da una vergüenza..."

Eva González ha roto su silencio tras el nuevo capítulo en torno a la supuesta y probable infidelidad de su marido, Cayetano Rivera. La modelo y presentadora está pasando por uno de sus peores momentos.

Karelys Rodríguez, la joven abogada que puso en jaque su relación de Cayetano, habló esta semana de nuevo y dijo que ella y el torero estuvieron viéndose seis años. Ahora Eva ha dicho sus primeras palabras acerca de lo sucedido. Te lo contamos.

Eva González: "Me da una vergüenza..."

Tras las últimas noticias de este culebrón, Eva ha sido pillada por las cámaras de Europa Press, y aunque no ha querido contestar a las preguntas de los reporteros sí ha querido expresar cómo se siente.

"Es que me da una vergüenza... que todo el mundo me mire así", ha asegurado, en relación a todo el embrollo.

Cayetano Rivera y Karelys Rodríguez, un presunto 'affaire' de "seis años"

En diciembre Cayetano fue pillado con Karelys en Londres, cuando se suponía que estaba de viaje con colegas. Tras la 'cazada', dijeron que sólo eran amigos pero luego ella desveló que habían tenido una relación sentimental cuando él no estaba con Eva.

Esas versiones, de dudosa credibilidad, han vuelto a salir ahora a relucir porque Karelys ha cambiado de discurso a uno más verosímil. La joven, de 28 años, ha asegurado en la revista Lecturas que "ha tenido una relación con Cayetano hasta el año pasado".

La joven ha asegurado que el diestro y ella han mantenido "una relación especial durante seis años". "Yo estaba enamorada. Nunca lo he querido reconocer, me lo negaba a mí misma. Era muy joven, vivía el día a día, me bastaba muy poco".

"Cuando empezamos él no estaba soltero, tenía pareja, pero iba detrás de mí. Yo tenía 21 años. Me decía que era importante en su vida y me hacía sentir especial. (...) Si yo he estado ahí ha sido porque él no me dejaba ir", ha añadido.

Eva González siempre ha creído a su marido

La cita de Cayetano con Karelys provocó un gran dolor en la pareja. Se habló de que podían romper y se dijo que ella lloraba todos los días en las grabaciones del programa, y que por eso tenían que parar cada cierto tiempo. Sin embargo, la ex Miss no se mostró dispuesta a hacer que este bache acabase con su familia.

Eva 'perdonó' a Cayetano y le defendió ante la prensa. No sabemos qué le habrá contado él, y tampoco sabemos qué pasará ahora, pero esto huele a ruptura.

En fin... esto pinta mal, pero parece más verosímil que las versiones anteriores, ¿no crees?