Problemas para Eva González y Cayetano Rivera: la 'amiga' de él vuelve a la carga

Seguro que te suena el nombre de Karelys Rodríguez, la joven abogada que puso en jaque la relación de Cayetano Rivera y Eva González. Por si no lo recuerdas, en diciembre Cayetano fue pillado con Karelys en Londres, cuando se suponía que estaba de viaje con colegas. Tras la 'cazada', dijeron que sólo eran amigos pero luego ella desveló que habían tenido una relación sentimental cuando él no estaba con Eva.

Esas versiones, de dudosa credibilidad, salen ahora a relucir porque Karelys ha cambiado de discurso a uno más verosímil. La joven, de 28 años, afirma en la revista Lecturas que "ha tenido una relación con Cayetano hasta el año pasado", de "seis años de duración".

Todo esto provocó un gran dolor en la pareja. Se habló de que podían romper y se dijo que ella lloraba todos los días en el trabajo. Sin embargo, la ex Miss no se mostró dispuesta a hacer que este bache acabase con su familia. y acabó perdonando a Cayetano. Ahora, no obstante, todo puede finalizar tras la nueva confesión de la 'amante'.

Problemas para Eva González y Cayetano Rivera: Karelys vuelve

Más de un año después de salir a la luz la relación de amistad especial entre Cayetano Rivera y Karelys Rodríguez, se vuelve a hablar del tema.

La abogada, que vive en Londres, ha regresado a Madrid para celebrar su 28 cumpleaños junto a unas amigas. No sabemos si se habrá visto con Cayetano, pero a juzgar por sus palabras parece que siguen hablando.

Los reporteros que la esperaban le preguntaron a la joven si Cayetano la había felicitado por su aniversario, a lo que ella contestó con un juguetón: "Preguntádselo a él...". Todo ello con una sonrisa que daba a entender que entre los dos sigue habiendo algún tipo de contacto.

Quizá se trate, no obstante, de una simple llamada de atención: es posible que Cayetano pase de Karelys y que ella haya dejado la duda en el aire para que se siga hablando de ella y/o porque siente resquemor hacia el torero por haber pasado de ella.

Sea como fuere, esto puede volver a enturbiar las aguas entre el matrimonio del diestro y Eva González.