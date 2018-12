Ya se conocen las canciones candidatas a Eurovisión: María reina entre la indignación y ¿revancha de 'Lo Malo'?

OT 2018 ya tiene su ganador. Famous se convirtió ayer en el más votado por el público, en una de las finales más ajustadas que se recuerda, tras imponerse in extremis a dos de las grandes favoritas: Natalia y Alba. Eso sí, este programa aún tiene una tarea pendiente: elegir el candidato que representará a España en el Festival de Eurovisión.

Por lo pronto, y tal y como se estableció en la mecánica de elección, ya se conocen las 17 canciones candidatas. O al menos, parte de ellas, porque sólo está disponible poco más de un minuto de cada una de ellas.

Los temas salieron a la luz durante la Gala Final de este miércoles y tan sólo unas horas han bastado para que: el público se haya indignado, ya haya lo que, de momento, parece una clara favorita, para que se hayan sacado ciertos parecidos de conocidas canciones con las candidatas y... para lo que podría ser una especie de revancha de Lo Malo, la candidata de Aitana y Ana Guerra que se quedó a las puertas del pasado Festival.

¿María a Eurovisión?

Tras conocerse lo que parecía evidente, que el representante de Eurovisión saldría de Operación Triunfo, todas las miradas fueron a parar a Famous. Era, pues, el único al que "le hacía ilusión ir", según sus compañeros y el propio concursante.

Sin embargo, al ganador de OT le ha salido una dura rival. Y es que María se ha perfilado como una seria candidata a viajar a Tel Aviv, lugar que el próximo año acogerá el Festival.

'Muérdeme' es el título que lleva la canción de María y que ha tenido una gran acogida entre los seguidores del programa. Tanto que #MuerdemeAEurovisión o 'María a Eurovisión', se colaron rápidamente entre las tendencias de Twitter. Eso y que el tema ya es el más votado en la página de RTVE.

Quien nos iba a decir a nosotros que Maria iba a ser la mejor opción para Eurovision 🤷🏻‍♂️ #eurotemazo2019pic.twitter.com/PkpJalozSE — Sergio Barreda (@sergiobarreda) 20 de diciembre de 2018

El 'talent' ha dado a la madrileña de 26 años un reivindicativo tema de reguetón en el que la letra plasma lo contrario a lo que el género tenía acostumbrados.

'Muérdeme' dice lo que María ha tratado de mostrar toda la edición, un grito a la sexualidad de las mujeres. Un "no eres el primero que me muerde ahí, no eres el primer lobo que conocí, tu piel de corderito no me engaña a mí. Que yo no soy la principiante aquí (...)".

Indignación entre los seguidores

Eso sí, no todo han sido buenas palabras para las 17 canciones. Bajo el hashtag #Eurotemazo2019, puesto en marcha por la cuenta oficial en Twitter de 'Eurovisión España', multitud de seguidores del Festival, así como de Operación Triunfo, han mostrado su indignaciónante unas canciones que han tildado de "desastrosas" y "bajo nivel".

Ahora una pregunta.Con lo desastrosas que son las canciones para Eurovisión.Tanto costaba darle otra mierda a Afri, Dave y Alfonso? #eurotemazo2019 — Sabela Ravera (@ThenPolka_) 20 de diciembre de 2018

Cesar Sampson dispuesto a hacerle un tema a Famous y vosotros le dais la mierda que le habéis dado. Estafadores.#OT18GalaFinal#Eurotemazo2019 — Hasta el conejo ya (@Hastaelconejoya) 20 de diciembre de 2018

¿De verdad me estáis diciendo que estas diecisiete canciones eran las mejores propuestas para ir a Eurovisión? ¿En serio? Todos los años igual. No os tomáis el festival en serio y claro, luego llegan los dramas. Qué cutre todo #Eurotemazo2019 — Maitane 🍁 (@maitaneaimee) 20 de diciembre de 2018

Y esto es sólo una pequeña parte de la decepción que ha supuesto para muchos las canciones candidatas a Eurovisión.

A falta de 'Lo malo'...

Otra de las cosas que parece clara es que, tras el fallido intento de llevar un tema latino como Lo Malo durante la pasada edición, el programa ha querido intentarlo de nuevo. Porque el tema de María no es el único que bien podría entrar en este género o al menos parecerse.

Buen ejemplo de ello serían, las canciones de Marilia, Sabela,Nataliao el dúo de Miki y Natalia, entre otras. Dentro vídeo: