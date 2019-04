Eugenia Martínez de Irujo habla sobre el nuevo ingreso hospitalario de su hija, Tana Rivera

Eugenia Martínez de Irujo se vio obligada a cancelar sus vacaciones de Semana Santa por la salud de su hija Tana Rivera, de 19 años. La joven sufrió un desmayo, y como consecuencia fue ingresada en una clínica.

Su madre se preocupó porque aunque el 'susto' no reviste de gravedad no es la primera vez que le ocurre. De hecho, este es el segundo desmayo en cuatro meses que sufre Tana. No obstante, Eugenia ha querido hablar para lanzar un mensaje tranquilizador.

El estado de salud de Tana Rivera

"Tana se encuentra perfectamente. No hay que alarmarse. Está ahora conmigo y con su vida habitual", ha dicho Eugenia a 'Vanitatis'.

“Como comprenderás, si mi hija hubiera estado mal, no me habría marchado a ningún lado", añade, recordando que su hija y ella pasaron las vacaciones separadas. Tana primero estuvo en Sevilla y luego se marchó a la playa, en concreto, al Puerto de Santa María, como también hizo Mila Ximénez.

De esta forma, Eugenia lanza un mensaje optimista sobre el estado de salud de su hija.

Dos desmayos en cuatro meses

Este desmayo no fue el primero que sufrió Tana. El primero tuvo lugar durante la pasada Navidad, cuando Cayetana fue ingresada en clínica San Rafael de Madrid. En aquel momento, sus padres, Francisco Rivera y Eugenia, no se separaron de ella ni un segundo. "No fue grave. Hubo un diagnóstico, hubo varias pruebas y nada, todo tranquilo", dijo él cuando le dieron el alta a Tana a los tres días.

Los doctores no pudieron encontrar una explicación al desmayo y a la dolencia que sufría la joven, pues además del desvanecimiento Tana tuvo dolores en el abdomen.

Cancelaron sus vacaciones

Tras el ingreso, ambas cancelaron sus vacaciones. Tenían planeado un viaje por el Caribe y Estados Unidos con su pareja Narcís Rebollo. No obstante, los planes tuvieron que ser cancelados debido al problema de salud de Tana.