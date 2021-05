El próximo sábado se celebra en Rotterdam una nueva edición del Festival de Eurovisión. Blas Cantó será el representante español este año quitándose de este modo el mal sabor de boca que le pudo producir la anulación del certamen del 2020 debido a la pandemia y para el que ya había sido seleccionado por TVE. Sobre el escenario defenderá el tema 'Voy a quedarme', una emotiva balada dedicada a su abuela con la que pretende llegar al corazón de los europeos y conseguir una buena posición.

Eurovisión es un fenómeno que se escapa de los límites de la música y la televisión ya que se convierte cada año en un escaparate de moda, peluquería, maquillaje... por no hablar de sus originales puestas en escena. Su éxito también se extiende más allá de las fronteras europeas consiguiendo audiencias millonarias en países como Estados Unidos o Australia.

Sus fieles seguidores, a los que se les denomina eurofans, convertirán de nuevo la gala del próximo sábado en uno de los programas más vistos del año, lo que convierte a Blas Cantó en uno de los protagonistas indiscutibles de la semana. Todo lo que le rodea en este momento despierta curiosidad, como por ejemplo saber cuál será finalmente el estilismo elegido para su gran noche.

Vozpópuli ha tenido la oportunidad de entrevistar al cantante pocos días antes de emprender su viaje a Rotérdam. Con él conversamos de estilo, moda, cuidados de belleza y, cómo no, sobre Eurovisión. Además Blas Cantó es noticia por haber sido elegido recientemente por Ecovidrio como embajador de la sostenibilidad, una bandera ecológica que también le acompañará al festival.

El estilo de Blas Cantó

Blas es un chico de su tiempo y su generación. Con 29 años es habitual verle en eventos, conciertos y alfombras rojas con looks modernos y arriesgados en los que cuida hasta el más mínimo detalle. Es joven pero con una larga trayectoria en la música ya que con ocho años ya se presentó por primera vez a su primer concurso televisivo. Podemos decir que le hemos visto crecer delante de las cámaras y evolucionar hacia un estilo personal de vestir del que tiene mucha responsabilidad la confianza depositada en grandes estilistas nacionales como Victoria Nogales, quien le ha asesorado recientemente en algunos de sus mejores outfits.

Blas Cantó define su estilo como 'casual' Gtres

"Mi estilo a la hora de vestir se podría definir como casual", confiesa el cantante, aunque aclara que siempre elige el 'look' dependiendo de la ocasión. Su imagen puede así cambiar radicalmente de un momento a otro en relación con el tipo de concierto o de actuación que sea. "A veces visto similar a mi día a día pero en otras ocasiones no tiene nada que ver", afirma Blas Cantó. Eso sí, hay una prenda imprescindible que nunca falta en su armario o en su maleta cuando sale de viaje y son unos pantalones vaqueros negros.

Me fijo en muchos estilos diferentes

Como buen amante de la música, esta versatilidad a la hora de vestir también es fruto de la inspiración que le supone otros músicos nacionales e internacionales a los que admira: "Me fijo en muchos estilos diferentes, no podría decantarme por un único artista que me inspire a la hora de elegir mi forma de vestir para cantar".

Su rutina de belleza

A pesar de su juventud, Blas Cantó también le presta atención al cuidado de su imagen. Su producto imprescindible son las cremas faciales. "No me cuido más por ser cantante, es algo que va en mí", confiesa en su conversación con Vozpópuli.

El pelo es otro aspecto de su cuerpo al que le presta la misma o más atención que a su rostro. Es sin duda una de las señas de identidad del cantante al que confiesa que le dedica una especial dedicación.

Hay que ser libre

El pelo es una de las máximas preocupaciones para el cantante Gtres

En sus actuaciones le hemos podido ver dando un paso más allá en los habituales cuidados masculinos haciendo uso de maquillaje. Una manera de romper con estereotipos que lo han convertido en uno de los artistas españoles pioneros en usar 'make up' de fantasía en sus puestas en escena sobre el escenario. "Creo que cada vez hay menos prejuicios y que el maquillaje forma parte de la comunicación y el espectáculo. Hay que ser libre", confiesa el cantante murciano.

Así será su paso por Eurovisión

A estas alturas de la semana, con varios ensayos a sus espaldas, ya se ha desvelado uno de los secretos mejor guardados por Blas Cantó: cuál será el look que le acompañará en su debut eurovisivo. En esta ocasión, el responsable de su vestuario es Raúl Amor, un estilista con una larga trayectoria en TVE que puede presumir de haber acompañado en esta importante tarea a algunos de los últimos representantas españoles en Eurovisión y Eurojunior como Barei, Manuel Navarro o Melani.

El peso de mi actuación no estará en mi estilismo

Blas Cantó, salvo cambio de última hora, pisará el escenario holandés con un estilismo sobrio compuesto por un 'total look' en negro de pantalón slim y camisa fluida con botonadura invisible y cuello abierto de la firma Mans Concept. Se trata de una opción muy neutra ya que "el peso de mi actuación no estará en el estilismo", nos confesaba el cantante, que añade que "siempre hemos tenido claro que no queremos que la atención se centre en lo que lleve puesto".

Elegir un estilismo tan discreto no es lo habitual en el cantante que le da importancia a la ropa que lleva en sus actuaciones ya que piensa que el vestuario es importante en una puesta en escena porque "el mensaje puede cambiar según lo que te pongas". ¿Y si hablamos de Eurovisión? Para Blas Cantó, fue inolvidable el 'look' del grupo Lordi, que se alzó con la victoria en la edición del 2006.

A pesar de haber sido seleccionado por TVE para representar a España en 2020, Blas Cantó ha desvelado a Vozpópuli que nunca llegó a concretar el vestuario para el certamen del año pasado. Ante una actuación que será analizada al milímetro, normalmente los cantantes se encuentran acompañados por un amplio equipo de maquillaje, peluquería y vestuario. Sin embargo, "este año hay un equipo especializado para eso desde la organización del festival. El protocolo del COVID ha reducido mucho el personal que me acompañará a Róterdam", aclara el cantante.

La inspiración de su estilismo ha sido el mensaje de la propia canción que narra la pérdida de su abuela. "Es un tema esperanzador pero muy sobrio en elementos", una afirmación que ya nos apunta el tipo de vestuario que vamos a ver sobre el escenario holandés.

Embajador de la sostenibilidad

Blas Cantó se ha convertido en el nuevo embajador de Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España. Su unión comenzó también de la mano de Eurovisión ya que el cantante lució una chaqueta con incrustaciones de vidrio reciclado por los españoles en la gala 'Destino Eurovisión' en la que se presentaron las dos canciones candidatas para esta nueva edición del festival.

Blas Cantó con americana adornada con vidrio reciclado Ecovidrio

Se trata de una apuesta en firme del cantante para concienciar sobre la importancia de luchar contra el cambio climático a través del reciclado de envases de vidrio para lo que ha decidido a prestar su imagen. “En Ecovidrio siempre buscamos nuevas e innovadoras formas de concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del reciclaje de vidrio y Blas Cantó ha sido el encargado de ayudarnos en esta ocasión. Una nueva manera de acercar el reciclaje de vidrio y la sostenibilidad a los ciudadanos, esta vez uniéndonos a la moda y la música”, ha señalado Borja Martiarena, director de marketing de Ecovidrio.

Ante esta ecológica unión, quisimos tratar de manera más especial este tema con Blas Cantó durante la entrevista y profundizar sobre la importancia que le da al reciclaje y al consumo sostenible en su vida diaria.

Pregunta: ¿Qué importancia le das al reciclaje en tu día a día?

Respuesta: Mucha. Es muy importante separar cada envase: vidrios, orgánico, papel, etc.

P: ¿En el estilismo que lucirás en Eurovisión también has incorporado algún elemento relacionado con el reciclaje?

R: No. Pero hago mucho hincapié en que lo que use no esté testado en animales o esté realizado con piel de ningún animal. Soy muy respetuoso con eso.

Compro bastante ropa de segunda mano

P: ¿Cómo apoyas el consumo responsable dentro de la moda?

R: Compro bastante ropa de segunda mano. La que ya no quiero, la doy o la vendo por Internet. Es una práctica cada vez más común y le da una segunda vida a muchas prendas.

P: ¿Inviertes mucho dinero en ropa?

R: Lo Justo y necesario. No estoy en época de derrochar.

Habrá que esperar al próximo sábado para saber si Blas Cantó conecta con los europeos en su actuación y consigue una buena posición para España. Esperemos que el color negro de su vestuario no sea un mal presagio...