Esther Doña, pillada con un apuesto caballero por Madrid: ¿más que amigos?

Esther Doña vuelve a sonreír tras la muerte de Carlos Falcó, quien falleció a los 83 años el pasado 20 de marzo a causa del coronavirus. Su viuda, de 42 años, sigue con su vida, y de hecho se ha reinventado como colaboradora de televisión.

Esther no olvida al marqués de Griñón, pero ha decidido aferrarse a la vida y continuar. Por esta razón, la hemos visto en los últimos meses rodeada de familiares y amigos, con quienes se ha mostrado visiblemente feliz.

Su relación con uno de estos amigos está dando mucho que hablar. Bueno, en realidad, siempre que se la ha visto acompañada de un varón se ha especulado con que podría ser su nuevo romance. Esther ha aclarado este miércoles en '¡Hola!' qué hay de cierto en todos estos rumores.

Esther Doña, pillada con un apuesto caballero por Madrid: "No tengo ninguna relación"

La viuda del marques de Griñón intenta seguir adelante a pesar de las adversidades, y lo hace sola. Al menos eso es lo que ha dicho ella misma.

A raíz de la publicación de unas imágenes en las que aparece acompañada, Esther ha aclarado a la mencionada revistaque no se se trata de un amigo sino "de un vecino" y que "no hay absolutamente nada entre nosotros". "No estoy con nadie", ha zanjado.

Su perrita, su única acompañante

Como vemos, y a juzgar por las palabras de Esther, en este momento no comparte lecho con nadie más que con su perrita, una bichón maltés llamada Chloé que le regaló Carlos Falcó en la Navidad de 2018. El animal ha sido "su mejor apoyo" desde que falleció su marido y su padre, que lo hizo ocho meses después que el primero.