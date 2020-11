Otra muerte por coronavirus sacude la vida de Esther Doña

Esther Doña, de 42 años, ha sufrido un nuevo revés en su vida: ha muerto su padre, José Doña, a los 69 años de edad, a causa de le enfermedad del coronavirus tras permanecer varios días ingresado en la UCI de un hospital de Málaga, según ha adelantado 'El Español'.

Esta dolorosa pérdida se une a otra que sufrió el pasado mes de marzo, la de su marido Carlos Falcó, que falleció el pasado mes de marzo a los 83 años, también a causa de la covid-19. "No me pude despedir ni cogerle de la mano", llegó a declarar.

El pasado 20 de octubre Esther también sufrió otra pérdida, la de Fernando Falcó, marqués de Cubas, que murió a los 81 años de edad después de llevar varios días ingresado en el hospital. El aristócrata padecía un linfoma desde hace años.

Esther Doña estaba muy unida a su padre

La viuda del marqués de Griñón, -título que ostentará a partir del 25 de noviembre Tamara Falcó-, está muy unida a su familia y tenía una relación muy especial con su progenitor. Este estaba casado con Marian Morales, la madre de Esther, su mujer de toda la vida, con quien tuvo cuatro hijos:Esther, Lorena, -concejala socialista en el Ayuntamiento de Málaga-, José y María, la menor de todos.

Hace tres semanas, Esther publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a sus hermanos, un recuerdo que publicó con motivo del cumpleaños de la pequeña, María, a la que le dedicó estas palabras: "Hoy es otro día muy especial para mi, es el cumpleaños de mi hermana pequeña, pequeña por edad pero no hay nadie mas grande que ella! Mery, sabes lo muchísimo que te quiero y lo importante que eres para mi...Muero porque se levante este estado de alarma y poder abrazarnos, reírnos hasta caer exhaustas.... y sobre todo sentir el calor de esos abrazos que solo tu sabes darme!!! Te quiero pequeñita!".

"Esta noche volveré a buscarte en cada estrella"

Tras estas dos pérdidas, el 2020 se convierte en un año fatídico y muy triste para Esther Doña. Cuando esta estaba tratando de levantar cabeza tras la pérdida de su marido, del que estaba muy enamorada, la vida le vuelve a golpear con esta otra pérdida. Además hay que sumarle que no tienen ninguna relación con los hijos de Carlos, ni siquiera con Tamara, a la que ha criticado por su falta de apoyo.

A pesar de todo, no hay un solo día que Esther no recuerde al que fue el amor de su vida, al que le sigue dedicando bonitas palabras a través de Instagram, tales como estas: "Mi amor, cada minuto te sigo sintiendo aquí conmigo... pero hoy es un día en el que tu presencia falta aún más....esta noche volveré a buscarte en cada estrella".

Esther narró así cómo le comunicaron la muerte de su marido: "Ese momento es durísimo. Tres horas antes de esa llamada me llamaron para informarme de la evolución. Me dijeron que estaba mal, pero que todos tenían mucha fe. Que lo único que teníamos que ver era cómo pasaba la noche, pero no llegó a la noche. Entonces, no lo puedes creer".

