Las palabras de Estela Grande sobre Diego Matamoros que podrían destruir su matrimonio

El 'Límite 48 Horas' de 'GH VIP 7' ha aterrizado en la noche de Telecinco con un claro protagonista: Diego Matamoros. El hijo de Kiko Matamoros ha vuelto a plató después de haberse ausentado de la televisión por el flirteo entre su mujer, Estela Grande, y su compañero de concurso, Kiko Jiménez.

Diego ha acudido al plató con el objetivo de defender su relación tras los evidentes acercamientos entre su esposa y Kiko. Sin embargo, se ha topado en su camino con Sofía Suescun y algunos comentarios de Estela que no le han dejado en muy buen lugar.

Diego Matamoros regresa a 'GH VIP 7'

Diego Matamoros ha entrado en el plató de 'GH VIP 7' con un claro mensaje: "Lo he pasado muy mal. He reseteado la cabeza, he relativizado la situación y creo que el que mejor puede estar aquí defendiendo a mi mujer soy yo". Jorge Javier Vázquez ha preguntado a Diego si sigue estando enamorado y si aún la quiere, dos cuestiones a las que Matamoros ha respondido con un rotundo "sí".

Además, ha aprovechado para desmentir de nuevo las acusaciones de infidelidad que le relacionan con Lola Ortiz y lanzar un dardo contra Kiko: "Confío en ella, en él no".

Por si el culebrón amoroso que las dos parejas tienen armado no fuese suficiente, Diego Matamoros ha abierto un nuevo melón: "Hoy me sorprende que de repente se ha filtrado que yo mandé un mensaje a Kiko". Diego ha explicado que intentó ponerse en contacto con Jiménez para hablar del tema y solucionar sus diferencias, pero que el viceverso optó por ignorar su mensaje y sus llamadas y filtrar lo sucedido.

Esta acusación ha cabreado a Sofía Suescun, que no ha dudado en salir en defensa de su novio: "No te marques ahora el papel de víctima". La que fuera reina de los realities ha atacado a Diego en repetidas ocasiones, incluso aseverando: "En vez de echarle la culpa a tu mujer, se la echabas a Kiko".

Los polémicos comentarios de Estela Grande

Estela Grande ha estado demostrando su afecto a Kiko Jiménez desde que él regresó a la casa como candidato a la repesca. Diego Matamoros ha tenido que soportar esta noche todos y cada uno de los comentarios cariñosos que su mujer vertió hacia el novio de Sofía.

Para empezar, Estela ha llegado a asegurar lo siguiente en una conversación con Kiko: "Te echaba más de menos a ti que a mi vida de fuera". Jiménez le ha respondido con una pícara sonrisa. Además, durante una conversación con Alba Carrillo sobre divorcios, Estela ha desvelado: "Ni me acuerdo de que estoy casada".

Después de visionar los vídeos, Jorge Javier ha preguntado a Diego qué cree que siente Estela por Kiko. "Admiración", ha contestado Matamoros, provocando la risa de algunos colaboradores que han intentado quitarle la venda de los ojos, sin éxito.

Por otro lado, Kiko ha explicado que ya no siente lo mismo por Estela. Sin embargo, en una conversación con Gianmarco en la que creían que no estaban siendo escuchados, el extronista ha afirmado que sintió "mariposas" por Estela Grande que fueron disminuyendo con el paso del tiempo: "No hay que sentirse mal, es bonito".

Adara Molinero y Gianmarco también tontean

Adara Molinero, una de las favoritas de la edición, está cayendo muy lentamente en brazos de Gianmarco. El italiano ha conseguido desplegar sus encantos y provocar un tonteo con Adara que le está proporcionando varios vídeos.

El que más ha llamado la atención en plató ha sido una secuencia en la que Gianmarco, después de una íntima conversación con Adara, acudía al baño con una visible erección.

Tras esta muestra de excitación, los colaboradores han comenzado a hacer sorna de lo sucedido. Lo que Hugo, el marido de Adara, no sabía, es que Gianmarco también había pedido una cita con el psicólogo de 'GH VIP 7' para aclarar sus sentimientos.

Gianmarco, muy preocupado por algo que está sintiendo en la Casa 😱 #GHVIPLímite7pic.twitter.com/1nfadx5DDS — Gran Hermano (@ghoficial) October 29, 2019

Estas maniobras podrían evidenciar una estrategia de Gianmarco para conseguir una carpeta en el concurso o unos sentimientos verdaderos que han brotado entre los muros de la casa de Guadalix.