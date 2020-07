Moda verano 2020: los únicos seis estampados que son tendencia (y cómo llevarlos)

Una de las principales cuestiones que tenemos que tener en cuenta si queremos ir a la moda son los estampados que son tendencia en la temporada. Hay casi tantos tipos de estampados como de colores: flores, rayas, cuadros, lunares... el abanico es inmenso y, además, dentro de cada uno de ellos nos encontramos con diferentes estilos. Por poner un ejemplo, los cuadros que hoy son lo más, quizás no sean los favoritos del año que viene.

Hace unos días hablábamos de los colores que van a teñir este verano. Hoy le toca el turno a los estampados. ¡Qué aburrido sería un armario sin ellos! Hay quienes son unos apasionados de los dibujos y también están los que los aborrecen porque prefieren vestir con prendas lisas. ¿A qué grupo perteneces tú? Sea del que seas, no creemos que haya nadie que no tenga un sólo estampado en su vestidor.

Los estampados de este verano

Desde Vozpópuli nos hemos puesto manos a la obra y hemos analizado los prints más utilizados por las grandes firmas en sus desfiles. Con este estudio te ofrecemos el Top 5 de los dibujos que son imprescindibles vestir durante las próximas semanas hasta la llegada del otoño, además de una sexta categoría sólo apta para las alumnas más aventajadas. ¿Descubrimos la selección?

1) Flores 'Arty'

¿En qué verano no han sido tendencia las flores? Es imposible que no estén de moda por el gigantesco abanico de posibilidades que nos ofrece. En 2020 vuelven a estar de plena actualidad, pero no funcionan cualquier tipo de flores, hay que saber elegir el ramo perfecto. Para acertar nos vamos a decantar por el estilo arty, es decir, dibujos muy grandes y con un estilo muy artístico y alejado de la realidad.

Otra estética que triunfa este año, y en la que los estampados de flores puede ser un aliado perfecto, es el estilo retro de los años 70. Seguimos con las pautas señaladas, flores grandes y con mucho color, pero en este caso tenemos que dejarnos inspirar por los papeles pintados de la casa de nuestros abuelos para volvernos una auténtica chica yeyé.

Si quieres saber qué flores son las triunfadoras de la temporada, te diremos que arrasan las margaritas y las rosas. Aunque las encontrarás también en pequeño formato creando interminables jardines, lo que en moda denominamos estampado liberty, recuerda que serán las más extravagantes y grandes las que causen sensación.

2) Lunares españoles

España es uno de los países que marcan el paso de la moda durante esta temporada y eso se nota en la invasión que han tenido los lunares en las pasarelas. Da igual que crucemos los Pirineos o que atravesemos el Atlántico, las firmas se han rendido al folclore español elevando los estampados de lunares al olimpo de los prints. Bajo su reinado podemos decantarnos por mini lunares a modo de puntillismo o topos gigantescos, no haremos ascos a ningún tamaño.

Lo que sí es una recomendación (por no decir obligatoriedad) este verano, es vestir un 'total look' de lunares. Las dos prendas que se combinen tienen que tener el mismo tipo de lunar, pero demostrarás ser una maestra en la materia si apuestas por la contraposición, es decir, cambiar los colores del lunar y del fondo de una prenda a la otra.

No lo podemos negar, es el estampado perfecto para lucir con prendas que tengan otros detalles españoles como volantes o mangas abullonadas, aunque los vas a poder encontrar en todo tipo de diseños inspirados en cualquier época o cultura.

3) Paisley colonial

Si aún no sabes cuál es el estampado llamado paisley, esa es la lección que te tienes que llevar de este artículo para ponerla en práctica en tus outfits de la temporada. Es el print al que también denominamos cachemira y que está compuesto a base de lágrimas, gotas o amebas. Normalmente reina en los complementos, sobre todo en pañuelos de mujer y corbatas de hombre, pero este verano da el gran salto a la moda para dar vida a todo tipo de prendas, incluyendo vestidazos de fiesta.

Este tipo de dibujos tienen su origen en Persia y eran muy utilizados en sus famosas alfombras. Por las relaciones comerciales, estos motivos se introdujeron en la India y en la época colonizadora los ingleses lo importaron al Reino Unido donde empezó a confeccionarse en una ciudad de Escocia llamada Paisley que terminaría bautizando al estampado.

4) Con aires tropicales

Este verano nuestros armarios están obligados a viajar a destinos tropicales y exóticos. La jungla, la selva o el Caribe, son las referencias inagotables para este verano y sus flores, plantas y animales están muy lejos de la extinción. Una ola de calor llega con este tipo de dibujos cargados de hojas de palmera y flores multicolores que se alían con fondos en tonos pastel o flúor para llamar (más aún) la atención.

¿Quién dijo que las camisas hawaianas eran cosa de chicos? Después de la fiebre que despertaron en la moda masculina el verano pasado, este año las mujeres han decidido robarles la tendencia y convertirlas en una prenda imprescindible. Eso sí, no se realizan muchos cambios respecto a la oferta para ellos ya que prácticamente son idénticas. Por eso la clave es buscar la estética 'boyfriend', que parezca que la cogiste prestada de su cajón. Si quieres darle un toque más femenino, cíñelas a la cintura con un nudo o arremanga sus mangas oversize.

5) El estampado más salvaje

No te sorprenderá ver la huella de cebras, tigres y leopardos este verano en tu armario. Una manada selvática ha llegado en estampida y cualquier estampado animal que nos traslade a la jungla es bienvenido. ¿Cuál es tu animal print favorito? El leopardo suele ser el más recurrente, el tigre nos da un toque extra de ferocidad y el pitón es sinónimo de lujo. Pero si hay un estampado que no debe faltar este verano es la combinación en blanco y negro de la cebra.

¡Ponte el traje de exploradora! Y lo decimos de manera literal porque una de las apuestas más fuertes de este verano es hacerte con un traje en estampado animal. Como la estética safari es una de las tendencias más importantes, un uniforme con estos prints es la clave. Además puedes combinarlos perfectamente con unas sandalias o cuñas de esparto para pasar el día y seguir utilizándolos en tus veladas nocturnas si los acompañas de unos buenos tacones.

6) ¿Por qué no mezclar?

Si no sabes por cuál de los estampados que hemos revisado quedarte, no existe ningún tipo de problema porque te damos permiso para mezclarlos. Las normas inquebrantables que teníamos hasta ahora para combinar diferentes prints han caído por completo y tenemos libertad absoluta para investigar con cualquier tipo de combinación. Mezclar rayas con cuadros escoceses, flores con lunares o estampados tropicales con animal print ahora es posible. ¡Incluso más de tres estampados diferentes en una única prenda!

La mezcla va más allá de los dibujos, atrévete también con la conjugación de colores o texturas en un mismo outfit. La idea es lograr un aspecto artesanal de patchwork, es decir, de prendas realizadas a base de retales de tela en una apuesta por la moda circular. Cuanto más estampados incluyas, y más contradictorios sean, mejor. Puede ser incluso una buen entretenimiento para estas vacaciones coser tu propio diseño único y exclusivo.

Ahora que ya hemos hecho el repaso por los estampados de la temporada podrás tener más claro si tu armario está preparado para pasar el verano o necesitas una (o varias) visitas a las rebajas para una puesta a punto.