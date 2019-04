Por error o por un ataque de sinceridad, la vidente Esperanza Gracia sufrió el 'acoso' de Twitter tras publicar un tuit este domingo, día de elecciones generales.

La astróloga, que es muy querida por los espectadores gracias a las predicciones y consejos que ofrece cada madrugada en Telecinco, tuvo un aluvión de críticas de sus seguidores de la mencionada red social, donde tiene más de 239 mil. Muchos de ellos, no obstante, la dejaron de seguir tras dar a entender que votaría al Partido Popular (PP).

Esperanza utilizó el hashtag de apoyo al PP (#MásPPmásEspaña) en un tuit en el que se la veía votando. Y hablamos en pasado porque tras al aluvión de críticas, la vidente corrió a borrarlo. No obstante, tenemos la captura:

"Mi bola no me dice quién va a cumplir el programa (electoral), así que yo creo que ninguno. Más PP, más España", escribió la televisiva, ganándose los reproches de centenares de tuiteros. Unos la insultaban, otros se sentían decepcionados, otros la atacaban y había quienes la defendían.

La vidente estuvo contestando a casi todos los comentarios del tuit, en los que aseguraba que había sido "un error" y que se le coló el hashtag. Que fue "un error" porque no se había "puesto las gafas".

También dijo que estaba pasando un mal rato y que se arrepentía mucho del mensaje. "El voto es secreto. Yo nunca revelo intimidades, se me ha colado el hashtag", decía. "He perdido 300 seguidores en una hora", continuaba, tras confesar que la "estaban linchando".

Me están linchando por poner que votaba al PP

Horas después borró tanto el tuit principal como las respuestas que dio al mismo. Solo ha dejado un par, como este:

Pero yo no he dicho en ningún momento a quien voto, se me coló el # https://t.co/jB3mimZ5bS