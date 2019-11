España queda tercera en Eurovisión Junior con Melani, tras 13 años sin presentarse

Melani, la representante de España en Eurovisión Junior 2019, ha terminado en tercer lugar. El certamen se lo ha llevado Polonia, país anfitrión, y segundo ha quedado Kazajistán.

La actuación de la valenciana, de 12 años, ha supuesto la vuelta de España al concurso después de 13 años sin participar.

Aunque con múltiples favoritos, lo cierto es que no ha habido un ganador claro durante la décimo sexta edición de Eurovisión Junior. Hasta el último momento, los países han subido y bajado del ranking sin para en un baile de posiciones que se ha saldado con la victoria de Polonia por segundo año consecutivo.

Gana Polonia

La cantante ganadora, Viki Gabor ha recibido el preciado micrófono de cristal por su canción 'Superhero' de la mano de su compatriota Roksana Wegiel, quien ganó el festival el pasado año con 'Anyone I Want To Be'.

Felicitaciones

En España, las respuestas al triunfo de Melani no se han hecho esperar, empezando por la pequeña cantante que ha agradecido a través de Twitter el apoyo recibido. "Muchísimas gracias a todos por tanto cariño, muchas gracias por acompañarme en este sueño", afirmaba la artista.

El tema interpretado por Melani, 'Marte', ha sido compuesto por Pablo Mora y es una llamada de auxilio a salvar los océanos de la terrible contaminación de los plásticos.