El vídeo de TikTok de Enrique Ponce con Ana Soria que podría avergonzar a sus hijas

Enrique Ponce, de 48 años, se ha vuelto un adicto a las redes sociales desde que comenzó su relación con Ana Soria, de 22 años. Sin embargo, las fotos y vídeos que publica son tan propias de un adolescente que podrían avergonzar a las propias hijas del torero y a su exmujer, Paloma Cuevas.

Las últimas imágenes de la polémica son una secuencia en la que se ve a la pareja en su nuevo nidito de amor: un ático de lujo situado en Almería de cien metros cuadrados situado en una novena planta, con vistas al mar, que cuenta con todo tipo de comodidades: 3.300 metros cuadrados de urbanización donde hay: sala de cine, piscina con cascada, spa, jacuzzi, gimnasio, pista de pádel, zonas ajardinadas y parques infantiles.

La pareja se ha grabado en este lugar un vídeo de TikTok en el que se les ve sentados en un sofá con ropa informal, con vaqueros, y después aparecen totalmente transformados, vestidos de gala: él con traje y ella con un vestido blanco con 'brilli brilli'. Hay que prestar atención también a las caras del torero.

La publicación la ha subido Enrique Ponce en su Instagram junto al título: "¿Nos vamos?", y Ana también lo ha compartido.

Ver esta publicación en Instagram Nos vamos? 😍 Una publicación compartida de Enrique Ponce (@enriqueponce) el 16 Oct, 2020 a las 1:31 PDT

"Queda como un señor y después vete a pintar 'corazoncitos' en el ruedo"

Bertín Osborne ya llegó a criticar a Ponce en televisión por el modo en el que se estaba comportando ya que considera una falta de respeto hacia la ex mujer del torero, Paloma Cuevas, y sus dos hijas, la exhibición que está haciendo de su noviazgo "No puedes humillar a una mujer que lleva contigo más de veinte años y con la que tienes dos hijas. No puedes saltarte a la torera la relación que has tenido con alguien que se ha comido tus cornadas, tus marrones y tus malos ratos".

Después le lanzó este mensaje: "Arregla la situación en tu casa, queda como un señor y, después, vete a hacer lo que quieras y a pintar 'corazoncitos' en el ruedo".

Ver esta publicación en Instagram Feliz cumpleaños mi amor!!! ❤️❤️ Una publicación compartida de Enrique Ponce (@enriqueponce) el 2 Sep, 2020 a las 7:35 PDT

Ponce llegó a borrar fotos con Ana por sus hijas

Durante un tiempo, al principio de conocerse la relación de Enrique Ponce y Ana Soria, el torero llegó a borrar las fotos que había publicado con su novia. Lydia Lozano explicó que se debía al malestar de terceras personas, concretamente de Paloma Cuevas.

Marisa Martín Blázquez también comentó en aquel entonces que lo hizo por sus hijas, para seguir manteniendo una buena relación con ellas y con su ex. "Me han dicho que lo ha hecho por las niñas. Tiene una hija más mayorcita y quizás es algo que pueda doler".

Sin embargo, esto le duró poco, ya que rápidamente volvió a las andadas y comenzó a publicar de nuevo fotos con su novia, a la que le dedica siempre bonitos mensajes de amor.

