Enrique Ponce y Ana Soria desatan los rumores de embarazo con esta foto

Enrique Ponce, de 49 años, y Ana Soria, de 22, están a punto de celebrar su primer aniversario de novios y podrían hacerlo de una manera muy especial.

La pareja está cada día más enamorada y su relación ya está muy afianzada. En solo un año: ya conocen a sus respectivas familias, se han ido a vivir juntos a un bonito piso de Almería y han aumentado la familia con la llegada de su perrito Ney.

El torero y la estudiante de Derecho podrían haber dado ahora un pasó más. Una foto que ha publicado la joven en su cuenta de Instagram ha desatado los rumores de un posible embarazo.

La periodista Beatriz Cortázar fue una de las personas que hizo saltar las alarmas tras analizar la instantánea en el programa 'Es la mañana de Federico'. "Algo están celebrando, a lo mejor es una buena noticia que nos dan en breve. Poner la manita en la tripa. Yo no dejo que me pongan la mano en la tripa", señaló". "Me parece demasiado alarde este fin de semana", comentó otra de las tertulianas.

¿Están esperando un hijo?

En la imagen, se ve a la pareja muy acaramelada, besándose. Ana está sentada encima de Ponce y los dos tienen sus manos entrelazadas sobre la tripa de ella, lo que se ha llegado a interpretar como que la pareja podría estar esperando su primer hijo. J

unto a la foto, Soria ha escrito: "Átame a tus ojos, déjame mirarte".

De confirmarse la noticia, sería un broche de oro a su relación y una manera muy especial de celebrar su primer año de novios.

Sin embargo, en 'Dolce Vita' creemos que podría tratarse de un gesto sin importancia y que sería más probable que la boda se produjera antes que el tener hijos ya que los dos son muy tradicionales, al igual que sus familias.

Enrique Ponce sigue sin firmar el divorcio

Mientras los dos dan rienda suelta a su amor y pasión allá por donde van y alardean de ello en las redes sociales, Enrique Ponce sigue sin firmar el divorcio con su expareja Paloma Cuevas, con la que tuvo dos hijas.

Mucho se ha rumoreado de las posibles causas por las que el distro y la empresaria siguen sin formalizar su separación aunque la que suena con más fuerza son las discrepancias en lo que respecta a la cuestión económica, no tanto el tema de la custodia de las dos hijas que tienen en común.

Algunos periodistas, como Federico Jiménez Losantos, han llegado a asegurar que "el divorcio de Enrique Ponce y Paloma Cuevas no se firma y no se va a firmar".

El presentador de radio indicó que el motivo por el que no se pone fin al matrimonio es por un "problema de dinero". "Aquí ha habido un acuerdo verbal generoso porque estaba él huyendo con una joven a la que conocía hace dos años, y en caliente Enrique y Paloma quisieron ser los mejores amigos".

Después dejó caer que Baltasar Garzón, amigo de la familia de Ana, podría estar aconsejando a Ponce. "Firmó ella, pero él no firmó… ¿Y por qué si estaban de acuerdo? Porque el acuerdo no le gustó y porque el padrino de Ana Soria es Baltasar Garzón que tampoco ha firmado los suyos", señaló Federico.

