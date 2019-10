La enfermedad que sufren Dani Martín y Paula Vázquez

El cantante Dani Martín y la presentadora Paula Vázquez han declarado recientemente que padecen rosácea, una enfermedad que afecta a la piel del rostro causando un enrojecimiento exagerado. Gracias a estas declaraciones públicas, ambos han conseguido que se hable de esta afección y normalizar un problema que afecta a más personas de las que parece. Pero... ¿En qué consiste la rosácea? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo podemos prevenirla?

El ex de 'El canto del Loco', hacía pública la enfermedad en su cuenta de Instagram hace ya un año. Un primer plano de su rostro con marcas de acné en la piel que iba acompañado del siguiente texto: "Este también soy yo a veces, tengo una cosa en la piel llamada ROSÁCEA, me ha costado aceptar que de vez en cuando mi piel saque estos brotes, pero este también soy yo, si alguno que la tenga ha sufrido lo que supone que te mire la Peña y te pregunte si estás enfermo o te estás empezando a drogar crack, aquí va mi jeto, no pasa nada, viva la rosácea"

Hace unos días Dani Martín volvía a subir una imagen similar en sus redes sociales para explicar la evolución de su enfermedad y compartir su situación con sus seguidores. Tras esta publicación, Paula Vázquez se solidarizaba con el artista compartiendo también su diagnostico.

Qué es la rosácea

Desde Vozpópuli nos hemos puesto en contacto con Rocío Escalante, experta en dermocosmética y titular de Arbosana Farmacia, que lo primero que nos recomienda es acudir al dermatólogo para que éste realice un diagnóstico correcto de la enfermedad y nos recomiende cuál es el mejor tratamiento a seguir dependiendo de nuestra patología. Además nos confirma que afecta a todo tipo de personas ya que puede aparecer a cualquier edad y afecta tanto a hombres como a mujeres.

La genética juega un papel clave en el desarrollo de la rosácea. En este sentido la farmacéutica Rocío Escalante asegura que “las personas con piel clara son más propensas a padecerla”. Pero también hay factores ambientales como la exposición al sol sin la protección adecuada, o los cambios de temperatura. Además, la rosácea puede empeorar con la ingesta de alcohol o de ciertos alimentos. Conviene evitar las comidas picantes, las grasas trans y los ácidos grasos saturados. Por otra parte, el estrés, como en otras enfermedades de la piel, también puede ser un desencadenante.

Esta enfermedad desgraciadamente no tiene cura

Finalmente, Rocío Escalante, de Arbosana Farmacia, nos añade un factor más: “hay un parásito llamado ‘demores folliculorum’ que interviene en el desarrollo de esta enfermedad que, desgraciadamente no tiene cura”.

¿Cómo cuidar una piel que sufre rosácea?

Los pasos de la rutina de belleza para una piel con rosácea serían: Limpieza, hidratación y protección solar. Lo más aconsejable es usar para ello cosméticos apropiados para pieles con rosácea, ya que tienen un efecto calmante y antiinflamatorio perfecto para este tipo de pieles que son extrasensibles y se encuentran irritadas.

Por otra parte, la experta recomienda para las pieles con rosácea “evitar utilizar exfoliantes con gránulo, químicos o dermoabrasiones, ya que el simple hecho de la fricción supone un empeoramiento de la piel”.

¿Qué productos utilizar?

Es muy importante utilizar productos específicos con activos concretos que traten este tipo de pieles sensibles.

El grupo Bioderma tiene en el mercado una línea llamada Sensibio Forte con el que poder seguir la rutina de belleza que nos aconsejan desde Arbosana Farmacia. Comenzamos con una buena limpieza gracias a su agua micelar, seguimos con una hidratación y complementamos con un protector solar de máxima protección para pieles sensibles.

Una alternativa es la crema nutritiva Rosaliac de la firma La Roche - Posay. Se trata de una crema hidratante para pieles sensibles con tendencia al enrojecimiento.

Sesderma por su parte nos recomienda su crema hidratante Hidraloe que aporta a la piel toda la hidratación que necesita, dándole un aspecto más saludable y joven. Posee propiedades hidratantes, descongestionantes, calmantes y regenerantes gracias a su contenido en Aloe vera.

Unas pequeñas pinceladas para conocer la rosácea, la enfermedad cutánea que está en boca de todos. Si quieres saber más sobre ella o te preocupa padecerla sólo tienes que hablar con tu farmacéutico o acudir al dermatólogo. No hay de que acomplejarse, como dice Dani Martín: ¡viva la rosácea!