El enfado de Ana Rosa Quintana porque el Gobierno siga prohibiendo la libertad de movimientos

Ana Rosa Quintana está siendo muy crítica con la gestión de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus, esta vez ha mostrado su indignación con el hecho de que el Gobierno haya pedido una prórroga más del estado de alarma, la sexta ya.

El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles una nueva prórroga del estado de alarma que finalizará el 21 de junio. Horas antes de que se hiciera la votación, la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ mostraba su enfado: "Pase lo que pase con la situación de pandemia no se puede alargar más un estado tan excepcional en la Constitución como el estado de alarma". Unas palabras que siguen dando mucho de qué hablar aún en las redes.

Ana Rosa: "Vamos a estar 100 días y no es normal"

Después Ana Rosa Quintana continuó arremetiendo contra el Gobierno por prohibir la libertad de movimientos a la población española después cumplir este viernes ya 82 días confinados. "Podrán arbitrar por medio de las leyes que tenemos o modificadas o lo que sea para contener la movilidad, pero es que no... No vamos a estar tres años en estado de alarma porque de momento no hay vacuna y puede haber pequeños rebrotes".

Además señaló que España es uno de los países "más restrictivos" de Europa y con mayor duración de tiempo y manifestó su oposición a la ampliación del estado de alarma: "Me ha dado Isabel Costa [una reportera] un susto cuando me ha dicho... No hombre, no. Es que vamos a estar 100 días de estado de alarma y no es normal, de verdad".

El Gobierno indicó que no se plantea más prórrogas del estado de alarma y asegura que la denominada como 'nueva normalidad'llegará a toda España el próximo 21 de junio, cuando se acabe el proceso de fases, incluso planteando una fase 3 de carácter 'exprés' en la Comunidad de Madrid y Barcelona, las zonas más afectadas.