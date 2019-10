El emotivo mensaje de Yurena tras morir su madre, Margarita Seisdedos

Margarita Seisdedos, la madre de María del Mar Cuena Seisdedos, -antes conocida como Tamara, luego Ámbar y después Yurena-, ha muerto a los 91 años tras una larga lucha contra la enfermedad del Alzheimer y el párkinson.

Cuando Yurena dio el salto en televisión en el año 2000 en 'Crónicas Marcianas', su madre, -natural de natural de Villarino de los Aires (Salamanca)- también salió a la palestra y se erigió como una madre coraje, protegiendo a su hija siempre de cualquier ataque en los platós de televisión.

Margarita incluso defendió a su hija de los paparazzi a bolsazo limpio (con un ladrillo dentro)en plena calle, una imagen de ella que siempre quedará en nuestras retinas. También se enfrentó a Arlequín con su temido bolso.

El emotivo mensaje de Yurena a su madre en Instagram

Yurena ha querido escribirle un emotivo mensaje de despedida a su madre en su cuenta de Instagram. Junto a una imagen de ella, ha escrito estas bonitas palabras: “Hoy mi vida ha estallado por los aires en millones de pedazos imposibles de recomponer. Mi alma y mi corazón se han partido en millones de trozos. Hoy me siento morir. Mi luz, mi Estrella, mi vida, mi ángel, mi reina, mi aliento, eso has sido para mi mamá, desde que nací hasta tu último aliento. Siempre permanecerás en mi alma y en mi corazón, hasta mi último suspiro en esta vida”.

Después, la cantante de ‘Carnaval’ ha continuado expresando su dolor en Instagram: “Nada volverá a ser igual, estoy totalmente rota, y nada podrá recomponer las piezas de mi vida. Te he querido, te quiero y te querré con toda mi alma, más que a mi propia vida, hasta el final de mis días. Hubiera dado mi vida por salvar la tuya. Has sido la mejor mamá del mundo y estoy orgullosa de ti hasta el infinito. TE QUIERO CON LOCURA MAMÁ!!!”.

Yurena ya había contado en televisión que su madre no la reconocía

La propia cantante del ‘No cambié’ anunció públicamente en el año 2013 que su madre había sido diagnosticada con la enfermedad del Alzheimer. Después se le sumó el párkinson.

Yurena se había referido al delicado estado de salud de su madre en algún programa de televisión. “Es difícil pensar que ya no va a volver a ser la que era, que nunca va a poder volver a ir conmigo a ninguna parte ni a hablar conmigo, ya no podré volverle a pedir consejo, porque no habla”. “Ahora parece una niña pequeña, ella que siempre había sido un roble, fuerte madre coraje”, señaló hace un tiempo en ‘Sálvame’.

“Mi madre tiene alzhéimer y cada vez va a peor", confesó cuatro años después de diagnosticarle la enfermedad, “me confunde continuamente con una hermana suya que falleció hace ya muchos años”.

En enero de 2019, cuando participaba en 'GH Dúo' y donde entró como pareja de reality del peluquero Juan Miguel, exmarido de Karina, volvió a hablar de su madre cuando le pusieron unas imágenes después de que le dieran varios bajones en la casa por sentirse culpable de no estar al cuidado de ella. “Espero que cuando vuelva aún se acuerde que existo”.

Después Yurena continuó diciéndole: “Mamá, te quiero con toda mi alma. Te quiero, te amo, eres mi vida entera. Trata de retenerlo en tu cabeza. Daría mi vida por ti”.