Las lágrimas de Toñi Moreno y las palabras de Emma García tras ‘quitarle’ el programa a la catalana

El pasado fin de semana nos enterábamos del intercambio de presentadoras que ha decidido hacer Paolo Vasile en Mediaset. La presentadora de ‘MYHYV’, de 45 años, pasará a presentar en unas semanas ‘Viva la vida’, el programa que Toñi Moreno conduce desde el 20 de mayo de 2017; mientras ésta pasará a hacerse cargo del programa de citas entre tronistas y pretendientas.

La noticia no sentó nada bien a la presentadora catalana que se mostró muy afectada cuando se filtró la noticia el pasado sábado 20 de octubre mientas presentaba el programa en directo. Toñi no pensó que la noticia saltaría tan rápido y no paraba de recibir mensajes de móvil mientras trataba de contener sus sentimientos delante de las cámaras, según ha publicado ‘LOC’ a través de fuentes del programa. Al día siguiente se vino abajo y llegó a llorar en los momentos en los que ‘Viva la vida’ dio paso a los bloques de publicidad.

Toñi Moreno se ha pronunciado a través de las redes sociales, donde escribió este mensaje: “Ha sido un fin de semana lleno de emociones. Gracias a mi equipo maravilloso capitaneado por mi amiga Silvia [la directora] #vivalavida #soñaresdevalientes”.

Después publicó este otro mensaje desde San Lúcar de Barrameda, tierra a la que está muy unida desde los 12 años, edad a la que comenzó a trabajar en una emisora de radio local. “El éxito tiene una fórmula sencilla: “Da lo mejor de ti , que puede que a la gente le guste “. Ver amanecer en Sanlúcar hace que todo esté en su lugar. #megustamipueblo #gentemaravillosa #vivalavida #soñaresdevalientes”.

Este martes ha sido Emma García la que ha roto su silencio para hablar de este cambio sorpresa en la cadena que nadie esperaba y que sin duda, es un duro revés para Toñi Moreno ya que el programa de ‘MYHYV’ no logra remontar su baja audiencia. Además a la catalana le será difícil compatibilizar ahora sus nuevos horarios con el programa que presenta en Canal Sur.

La presentadora vasca no ha podido ocultar también su preocupación en estos momentos de incertidumbre y ha escrito: “Gracias siempre por vuestro cariño. Siempre me sacáis una sonrisa hasta en los momentos difíciles”. Junto a estas palabras se puede ver a Emma en la puerta del estudio de grabación de ‘MYHYV’, junto a los hashtags #FelizMartes #SeguimosGrabando #SeguimosEnLaRed #Always #Smile.