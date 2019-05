Emma García enfada a Jorge Brazález ('MasterChef 5') en directo: "Cállate"

El ganador de 'MasterChef 5', Jorge Brazález, acudió este fin de semana al plató de 'Viva la vida' (Telecinco), donde protagonizó una discusión con Emma García, en pleno directo.

Todo ocurrió por una encerrona que el programa le tenía preparado y que el cocinero no esperaba.

Emma García enfada a Jorge Brazález

Jorge sale con Miriam, más conocida como Miri, también de 'MasterChef'. Ambos se conocieron en el talent show. Su relación ha pasado por altos y bajos desde que salieron del concurso, ahora viven de una manera más despegada su amor en la distancia y están aprendiendo a llevar lo mejor posible los kilómetros que los separan.

En las últimas semanas, ambos han estado en el foco mediático porque todos pensábamos que lo habían dejado, hasta que Miri hizo unas declaraciones en su perfil de Instagram que levantaron todas las alarmas de una posible boda entre ellos: "En 'MasterChef' me enamoré perdidamente. He vivido la historia de amor más bonita de mi vida y no se va a acabar nunca. Jorge y yo nos queremos muchísimo, tanto que te voy a decir una cosa y me voy a quedar tan ancha, probablemente nos casemos. Yo creo que me voy a casar con Jorge, ahora estamos en un momento de mucha evolución, los dos tenemos mucho trabajo".

La encerrona de 'Viva la vida'

Este domingo, Emma García le preguntó a Jorge nada más verlo qué tal iba la boda con Miri. Una pregunta que no esperaba para nada el futbolista y que le hizo enfadarse.

En repetidas ocasiones. Jorge le dijo a la presentadora que él no había ido allí a hablar de su vida, sino que iba a cocinar y que no quería hablar de ello. Lo que no se esperaba el cocinero es que el programa le tenía un vídeo reportaje preparado de todo lo que se había especulado esta semana sobre su relación y pidió que por favor no le pusieran nada. La dirección del programa no quiso obedecer al colaborador y emitió el vídeo. Fue Emma la que después de poner el reportaje le dijo: "Ahora no hace falta que digas nada, vamos a cocinar".

"Cállate, voy a decir una cosa"

La tensión se palpaba en el ambiente, y Jorge estaba bastante enfadado. Finalmente, el cocinero le contestó de malas maneras y le advirtió: "No cállate, déjame que voy a decir una cosa" y fue entonces cuando se defendió diciendo que tenía una vida muy complicada por la distancia pero que ama a su pareja y que es feliz así.

Emma García se quedó de piedra cuando Jorge le mandó callar. La tensión duró poco porque cuando terminó de cocinar los dos se dieron un caluroso abrazo.