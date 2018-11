Emma García se despide entre lágrimas de ‘Myhyv’ y envía un mensaje a Toñi Moreno

Emma García, de 45 años, ha presentado este viernes 2 de noviembre su último programa de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, -el programa 6213 tras diez años al frente-, antes de comenzar su nueva etapa al frente de ‘Viva la vida’.

En sus palabras de despedida, Emma García no ha podido evitar emocionarse,con las lágrimas a punto de brotarle.“Tengo que deciros que estoy súper emocionada en el día de hoy, que me siento muy afortunada de haber compartido tantos momentos dentro y fuera de cámaras, porque yo creo que al final los espectadores no saben realmente como sois, no comparten esos complejos que a veces tenéis, esas inseguridades, esos arrebatos veinteañeros, que luego se encienden las cámaras y ellos se ponen muy tiesos eh, Violeta”, comenzaba diciendo mientras tronistas, pretendientes, asesores y restos de compañeros de plató no podían evitar llorar de la emoción.

Después ha continuado diciendo: “Os quiero pedir chicos que se lo mostréis, que sois mucho más guapas y guapos por dentro que por fuera. Es muy difícil acabar con esta etapa que la llevo conmigo. Nunca pensé que iba a vivir mi final. He recibido mucho”.

Tras estas palabras, Emma saludó a Nagore con un ‘hola, miga’, y ésta, llorando, se levantó a abrazarla y le dijo: “En nombre de todos mis compañeros queremos darte las gracias” y añadía: “Antes que nada también quiero decirte que el equipo ha preparado algo para ti porque también estamos muy orgullosos de ti”, dando paso a un vídeo homenaje de la presentadora vasca.

El mensaje de Emma García a Toñi Moreno

Después Emma ha continuado diciendo: “Tenéis la suerte de que va a venir una persona que está muy ilusionada, Toñi Moreno. Lo que más me relaja es que os va a entender muchísimo. Tras entregarle un ramo de flores a Emma, se ha despedido con la mítica frase del programa con la que tantas veces se despedía: “Seguimos grabando”.

En su lugar, será Toñi Morenola encargada de conducir ‘Myhyv’, una decisión que no sentó del todo bien a la presentadora catalana, ya que soltó más de una lágrima por ello. Sin embargo, ya ha comenzado a grabar el programa, dejando atrás la tristeza, como se puede ver en este avance del programa.