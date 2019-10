Los embarazos dominan este curso electoral: Arrimadas, Villacís, Montero, Díaz y más

Los embarazos de nuestras políticas están dominado este curso electoral de 2019. La última en confirmar la buena nueva ha sido Inés Arrimadas, que sigue el paso de otras compañeras de profesión que también han tenido niños o los están esperando este año.

A todas ellas les sonríe la vida en el plano profesional y personal, pues sus carreras pasan por un buen momento y están formando familias estables con sus respectivas parejas.

A continuación, todas las políticas patrias que han cumplido con su labor, embarazadas, en este 2019:

Inés Arrimadas

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de 38 años, y su marido, el exnacionalista Xavier Cimas, de 41, están esperando su primer hijo. La presentadora Ana Rosa Quintana lo ha anunciado este martes en su programa y horas después lo ha confirmado el propio Albert Rivera, líder Ciudadanos.

Inés y su pareja se se conocieron en 2013 en el Parlament de Cataluña, cuando él era sustituto de Montserrat Roura en CiU. Su relación dio un paso más con su boda en junio de 2016 en Jerez de la Frontera y actualmente viven en Madrid.

Begoña Villacís

Begoña Villacís (41), candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid en las pasadas elecciones y desde junio vicealcaldesa de Madrid, dio a luz en mayo de 2019 a Inés, su tercera hija.

La del partido naranja, casada con el abogado de derecho militar Antonio Suárez-Valdés, pasó la anterior campaña electoral embarazada.

Irene Montero

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, anunció en marzo que estaba de nuevo embarazada, en esta ocasión de una niña, que nació en julio de 2019. Montero, de 31 años, número dos de Podemos y pareja de Pablo Iglesias (40), ampliaron así la familia menos de un año después de que nacieran sus mellizos Leo y Manuel, el pasado 3 de julio.

Teresa Rodríguez

La líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, dio a luz este marzo de 2019 a su primera hija, Aurora, fruto de su relación con el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi.

Se trata de la primera hija de la política, de 38 años, y la tercera del alcalde gaditano, de 44, quien tiene dos niños con una pareja anterior.

Susana Díaz

El pasado mes de septiembre, Susana Díaz (45) anunció que estaba embarazada. La secretaria general del PSOE-A está esperando su segundo hijo, quiennacerá, previsiblemente, a principios del próximo invierno. Una gran noticia para la política y su marido, José María Moriche (43), que tenían la intención de ampliar la familia.

¿Y Albert Rivera y Malú?

Aunque este embarazo no está confirmado por los protagonistas y aunque Malú (37) no es política, no podíamos dejar de hacerle referencia. Todo apunta a que la cantante espera su primer hijo con Albert Rivera (39), el líder de Ciudadanos, quien ya tiene una niña, Daniela, de una pareja anterior. Tendremos que esperar a que la noticia se confirme.

Y esto es todo, lector. ¿Qué opinas de todo esto?