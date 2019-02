Esto es lo que hace Elsa Pataky para tener ese cuerpazo: "El culo es lo más importante"

Elsa Pataky acudió este jueves a 'El Hormiguero', donde desveló sus trucos de belleza. La actriz fue al programa de Antena 3 tras haber "viajado 25 horas desde Australia": "Lo he hecho para verte", le dijo a Pablo Motos, el presentador.

La mujer de Chris Hemsworth fue al espacio de Antena 3 a presentar el nuevo fashion film que ha dirigido, producido y protagonizado para la marca de calzado Gioseppo.

Qué hace Elsa Pataky para tener ese cuerpazo

Elsa desveló que siempre ha hecho "millones y millones de abdominales". "Con veintitantos años quería que se me marcaran, lo tenía clarísimo. Me propuse hacerme todos los días, antes de dormir, 200 repeticiones, y me las hacía", reconoció.

Empezó haciendo 50 al día, luego 60, y así fue aumentando. Hasta hoy, que apenas realiza. "He dejado de hacer abdominales para hacer solo sentadillas y culo".

"Odio hacer sentadillas, pero me obligo. El culo es lo más importante, y las mujeres, cuando llegamos a una edad, vemos cómo todo empieza a caer con la gravedad. Es muy cruel".

