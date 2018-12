Un día antes de su boda, Elena Tablada le lanza otra pullita a David Bisbal

Hace unos días, parecía que las aguas entre David Bisbal y Elena Tablada estaban comenzando a amainarse después de que el cantante permitiera a su hija Ellaviajara con su madre a Cuba, con motivo de la celebración de su boda el próximo sábado 8 de diciembre. Sin embargo, nada es lo que parece, la empresaria ha vuelto a desafiar a su ex y padre de su hija, lánzandole otro dardo envenenado.

Un día antes de casarse, Elena Tablada ha publicado una imagen de ella, junto a su hija Ella y su ya marido, Javier Ungría, con el que se dio el ‘sí, quiero’ en Miami tras tener varias despedidas de soltera. En la publicación, se ve a los tres en un barco por Varadero (Cuba). Junto a la foto ha escrito la palabra “Karma”.

Ver esta publicación en Instagram Karma #godsplan #varadero Una publicación compartida por Hell Elena Tablada (@hellentablada) el 5 de Dic de 2018 a las 9:18 PST

Una palabra que parece estar dirigida hacia el cantante y su mujer, Rosanna Zanetti, después de que la venezolana publicara una foto con la hija del cantante y Elena. Este gesto fue lo que encendió la chispa de una guerra entre el almeriense y su ex que ha ido a más conforme han pasado las semanas.

Los dos han tenido un duro cruce de acusaciones, con burofax de por medio. Incluso la madre de Bisbal llegó describir a Elena como “una cabra loca” en una llamada de teléfono que se le grabó y se emitió en ‘Sálvame’. También el exchófer del cantante arremetió contra Elena diciendo que “trataba a David como un perro”.

Bisbal le pidió por vía judicial que eliminara las fotos con su hija

Con esta imagen, Elena desafía a Bisbal ya que en el programa de ‘Viva la vida’ desveló que el cantante le pidió a través de un burofax que eliminara de las redes sociales cualquier imagen con la menor. Una imposición que no sentó nada bien a Elena, que no ha cumplido y que ha vuelto a saltarse. “Es mi hija. La tuve nueve meses en mi tripa, la parí yo, la crié yo”, señaló para después añadir: “Me pide eso a pesar de que él también tiene fotos y su mujer también”.

En las últimas declaraciones que ha hecho Elena, también ha repartido críticas para su madre. “Mi madre tampoco me ha ayudado en este trayecto. Yo le pedía que me respetase y no hablase con la prensa. Pero le cuesta mucho. Es muy buena persona y cuando sus amigos periodistas le preguntaban, soltaba todo. Y sigue pasando. Yo intento no hablar porque pueden salir mis cosas a la luz. Prefiero ser yo responsable de mis palabras”, ha contado Elena en una entrevista en ‘Vanity Fair’.

Ver esta publicación en Instagram Ahora si! 24 horas... #hellyhapps Una publicación compartida por Hell Elena Tablada (@hellentablada) el 7 de Dic de 2018 a las 9:09 PST