Elena Tablada 'le gana' el juicio a David Bisbal por su hija Ella: ella sale más beneficiada

Elena Tablada y David Bisbal se vieron las caras en los juzgados el pasado 9 de abril con motivo de la demanda que interpuso el cantante contra su ex el 12 de febrero. El almeriense requería que la socialité dejase de exponer a la hija de ambos, Ella, en las redes sociales.

Ahora ya hay resolución del caso, y aunque no gana propiamente dicho ninguno de los dos, es ella la que sale más beneficiada, lo que puede ser considerado como una victoria.

Elena Tablada le gana el juicio a David Bisbal

Bisbal pidió que Tablada no pudiese publicar ninguna foto de su hija y que eliminase todas las publicaciones que tenía de la menor hasta ahora. Por su parte, Tablada y su marido, Javier Ungría, respondieron a la demanda alegando que tanto ellos como sus allegados velan por la seguridad y protección de la niña. La diseñadora dijo que se sentía muy dolida con todo esto.

Tras la declaración de ambas partes, el juez ha dictado, según revela '¡Hola!', que ninguno de los dos tendrá que pagar costas pero que, aún así, Tablada no tendrá que eliminar las imágenes que ya ha publicado anteriormente de la pequeña en las redes sociales, como requería el cantante.

Las medidas del juez

Eso sí, el juez ha dictado que a partir de ahora ambos tendrán que limitar las publicaciones de Ella en redes. Y si lo hacen, será con condiciones: no se le tiene que ver el rostro, se debe proteger su intimidad y no tiene que relacionarse con ningún tipo de producto. Recordemos que Bisbal atacó duramente a su ex diciendo que utilizaba en cierta manera a la niña para promocionar productos.

Veremos si esto calma las aguas entre ellos.

¿Qué opinas de la resolución?