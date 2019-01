Elena Tablada 'saca las uñas': la emprende con una colaboradora por su hija, Ella Bisbal

Elena Tablada parece haber pasado ya la mala época en la que parecía irle todo mal. La exmujer de David Bisbal acudió a la Fashion Week de Madrid, donde habló con los medios acerca de cómo van sus primeros meses de casada con Javier Ungría y de sus deseos de ampliar familia: "Tenemos muchas ganas, a ver cuándo llega".

Además, parece que su relación con el padre de su hija y la pareja de este, Rosanna Zanetti, está más calmada, pues hace mucho que no leemos pullitas entre ambos en las redes sociales.

Esta paz, no obstante, se ha visto turbada por Lorena Vázquez, una de las colaboradoras del programa 'Arucitys'. La joven soltó en directo: "Hubiera estado bien que el tornado llegara a Cuba justo cuando Elena se estaba casando con Javier Ungría".

Seguidamente, salió a colación la hija de Tablada y Bisbal, Ella. La pequeña aparecía en las fotos con su madre, y una de las colaboradoras preguntó que quién era la niña. "No creo que sea su hija, porque en las informaciones que he leído no lo ponía, y además no creo que Tablada la hubiese llevado a un photocall", dijo Vázquez.

Tablada 'saca las uñas'

Pues sí que era su hija.

A Tablada estos comentarios le sentaron horriblemente mal, y estalló en redes sociales. "Querida señora: 1-Las informaciones que has leído están equivocadas. 2-Sí, es mi hija y su cara debería estar pixelada. 3-Eso no es un photocol. Con esto dicho, te agradezco tus buenos deseos de un huracán durante mi boda, tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Con comentarios así en la televisión, ¿cómo pretendemos acabar con el bullying?".

Recordemos que sacar la imagen de un menor sin pixelar en un medio de comunicación puede ser motivo de demanda. Así que a la colaboradora en cuestión no le quedó otra que pedir disculpas. Contestó lo siguiente: "Comprendo tu enfado y te pido mil disculpas por nuestro descuido, fruto de las prisas. Como has podido comprobar tu misma, ni siquiera sabíamos que la niña era tu hija. Siempre estamos muy pendientes de pixelar la cara a los menores de edad pero, desgraciadamente, hoy hemos cometido un error. Espero que nos disculpes".

