El último desafío de Elena Tablada a David Bisbal (y le puede traer problemas judiciales)

La 'guerra' entre David Bisbal y Elena Tablada está más viva que nunca. El cantante criticó abiertamente a su ex, cuando antes no lo había hecho, y subió una foto con la hija de ambos, cuando tiene demandada a Tablada por hacer lo propio.

Ahora la diseñadora contraataca.

El último desafío de Elena Tablada

Lejos de quedarse quieta, Elena Tablada ha hecho oídos sordos a la demanda de Bisbal. Recordemos que el cantante denunció a la socialité por sobreexponer a la hija de ambos, Ella, en las redes sociales.

Pues parece que lo mismo le da. Este fin de semana, Tablada ha subido una foto con la niña en la que se le ve la cara por completo:

Tablada ha colgado esta instantánea para anunciar que iba a estar en el cumpleaños de su abuela.

Recaditos a David Bisbal

Este último desafío se suma al recadito que le mandó a su ex el pasado 18 de marzo, aprovechando que era el cumpleaños de su marido, Javier Ungría.

"Desde que aprendí a volar libre, mis alas (muy sabias) me llevaron a ti. Desde entonces te celebro cada día.#happybirthday and happy everyday to my man", escribió junto a una tierna foto de ambos. El "desde que aprendí a volar libre" parece, sin duda, una indirecta al almeriense.

No sabemos cómo se habrá tomado todo esto Bisbal, pero la foto de Tablada con la niña puede traerle nuevos problemas legales.

¿Con quién vas?