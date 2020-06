El infierno de malos tratos que sufrió Elena Rodríguez, madre de Adara

Como era de esperar, tras la final de 'Supervivientes', Elena Rodríguez, de 47 años, ha concedido una entrevista en exclusiva a 'Lecturas' para hablar de su paso por el programa y dar detalles del infierno que le hizo pasar una de sus parejas que la maltrataba. "No di a las bofetadas la importancia que debía", se puede leer en el titular de la portada.

Durante su estancia en Honduras, se conocieron algunas pinceladas de esta terrible historia que vivió la madre de Adara Molinero y su dura infancia, algo que hizo llorar a la propia presentadora Lara Álvarez.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha relatado en la revista que fue víctima de malos tratos por parte de uno de sus exnovios. "Yo era una niña y tenía hijos pequeños. Vivía con miedo y, cuando a lo largo de tu vida eso ha estado siempre presente, acabas perdonando. Lo normalizas", señala. Esta traumática relación les dejó importantes secuelas emocionales tanto a ella como a sus hijos, Adara y Aitor.

"La Guardia Civil vino a mi casa, me fui con mi hija al médico"

Elena ha contado que su hija vio y soportó los malos tratos que recibió en aquella época y es algo que no se perdona. Adara habló de ello en una entrevista exclusiva hace unas semanas. "Lo que viví con mi madre me destrozó la infancia”, confesó.

La madre de Adara Molinero ha contado uno de los episodios que vivió a manos de su expareja: "La Guardia Civil vino a mi casa,me fui con mi hija al médico y conté lo que había pasado, que aquel señor dio una bofetada a su hijo y otra a mi hija”, señala haciendo referencia a la ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' y a un hijo del que era su novio. Sin embargo, los hijos de este han negado que su padre maltratara a Elena, algo sobre lo que ella ha dicho: “Habría que preguntar a sus hijos si no recuerdan las tortas que les daba a ellos", se defiende.

La madre de Elena la pegaba para corregir su dislexia

En la revista, Elena ha hablado de la dura infancia que pasó por tener dislexia y ser una incomprendida por sus padres, que la pegaban. "Mi madre no entendía mi forma de ser. No supo hacerlo mejor. La que se llevaba los palos era yo”, dice sobre los golpes que su madre le daba para corregir su dislexia.

Sin embargo, la madre de Adara ha perdonado a su madre. "No tenía cultura", dice disculpándola.

Envía un mensaje al padre de sus hijos Adara y Aitor

Además, Elena ha hablado también de su dolorosa ruptura matrimonial con el padre de sus hijos, Aitor y Adara, y ha aprovehado para lanzarle un mensaje: "Para", le ha pedido a Jesús Molinero.

Recordemos que sus hijos se reconciliaron después de muchos años sin hablarse y acudieron a 'Sábado Deluxe' para hablar mal de su padre, con el que ya no se hablan. Este se ha puesto de lado de Hugo Sierra, del que es amigo, tras la polémica relación que tuvo su hija con Gianmarco Onestini dentro de 'GH VIP'.

Críticas contra el ex de Adara, Hugo Sierra

Por último, en la entrevista, Elena también ha hablado de la expareja de su hija, Hugo Martín Sierra, con el que Adara tiene un hijo. Asegura que la convivencia con él no fue fácil. "Cualquier cosa que saliera de mi boca, no se la tomaba bien, al final me acercaba a él de una forma sumisa", indica para después añadir: “Lo veo torpe, en la vida no hay que dejar de crecer".

Además revela que nunca se creyó la relación que tuvo Hugo e Ivana en 'Supervivientes', sobre todo porque "lo que menos te apetece allí es el sexo". La convivencia con el padre de su nieto, cuenta en nuestra entrevista, no ha sido nada fácil.