El 'sueldazo' que cobran la infanta Elena y Jaime de Marichalar, padres de Froilán

La Casa Real española lleva unos meses convulsos, provocados sobre todo por el rey Juan Carlos I, quien ha abandonado el país tras iniciarse una investigación acerca de sus presuntos negocios opacos, comisiones ilegales y cuentas bancarias en paraísos fiscales.

Todo ello reavivó el debate del sistema político de España en general y de la utilidad de la monarquía en particular. Un malestar por parte de muchos al que se ha sumado ahora muchas críticas por el nuevo coche que ha estrenado Froilán, hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar.

Se trata de un Audi Q3 Sportback que cuesta hasta 80.000 euros. En redes sociales, numerosos usuarios aseguraban que el coche lo habíamos pagado todos, dando a entender que Froilán y/o sus padres cobran dinero de la Casa Real, pero nada más lejos de la realidad.

Sin monarquía no tendríamos estos gastos... Así que por que nO acabamos con ella? Pero para no poner nada a cambio: "Froilán no es comunista, pero el Audi lo pagamos entre todos": indignación en Twitter por el 'cochazo' que acaba de estrenar https://t.co/cPDiP8Fh4r