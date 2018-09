Elena Ballesteros habla de su ex, Dani Mateo: “Con él tenía celos, con mi marido no dudo”

La actriz, de 37 años, acudió al programa de ‘Viva la vida’, de Toñi Moreno, el pasado fin de semana. Allí habló de su trayectoria profesional pero también de su vida personal: de su matrimonio con un amigo de la infancia, Juan Antonio Susarte, y de su divorcio con Dani Mateo, hace más de dos años.

La ruptura con el humorista y presentador, con el que llevaba ocho años de relación, fue traumática para Elena y muy dolorosa, ya que se enteró por la prensa de la existencia de una tercera persona después de que se publicaran en una revista unas imágenes de Dani, en actitud muy cariñosa, con la joven modelo y bloguera, Teresa Bass. Una relación que finalizó, sin embargo, a finales de marzo, Dani, de 39 años, oficializó su relación en las redes sociales con otra joven modelo, Yasmina Paiman, de 23 años.

Elena habló de la infidelidad de Dani Mateo

Ahora Elena ha hablado en televisión de su ruptura con su exmarido: “Siempre es incómodo enterarte de cosas por terceras personas. Te sientes ignorante”. Sin embargo, sabe sacarle el lado bueno a las cosas malas: “Gracias a los desengaños que tuve, soy la mujer que soy”.

Después, la actriz le confesó a Toñi Moreno: “He sufrido mucho por amor, pero quiero dar esperanzas a la gente”, dijo entre lágrimas, para después continuar diciendo: “Ha habido épocas en las que no he creído en absoluto en él, pero esto me ha reconciliado. Efectivamente el amor existe y es algo generoso”.

Las dos pullas de Elena a Dani Mateo

La actriz se encuentra ahora muy feliz junto a su marido, con el que se casó en julio de 2017, Juan Antonio Susarte, con quien Elena ha descubierto el verdadero amor. La pareja se conoció cuando tenían 8 años. Entonces él ya lo tenía claro y se le declaró diciendo que era “la mujer de su vida”. Tras un tiempo sin tener relación, la retomaron poco antes de que Elena se separara.

Después la actriz le lanzó dos pullas a Dani Mateo, la primera: “Después de muchos años descubrí lo que es el amor de verdad”. Con la segunda, dejó entrever uno de los problemas que debían de tener el cómico y ella: “Con mi anterior pareja tenía celos, con mi marido no dudo”.