El Rubius anuncia que se retira de ‘Youtube’ por un tiempo

Rubén Doblas, más conocido como El Rubius, es el youtuber más conocido de España, con casi 30 millones de suscriptores. A pesar del éxito que tiene y los elevados ingresos que recibe, el joven de 28 años, ha decidido retirarse temporalmente por problemas de ansiedad.

El Rubius ha grabado un vídeo que se titula ‘Me voy a dar un tiempo’, en el que explica los motivos que le llevan a dejar su canal de Youtube después de siete años sin parar. El vídeo, de siete minutos, comienza así: “Esto va a ser un video un poco serio. Os voy a contar algunos problemas que he estado teniendo últimamente, mentalmente sobre todo. La mayoría sabéis que soy una montaña rusa de emociones y lo suelo tapar todo con humor, y que tengo rachas buenas y otras malas como todos los seres humanos de este planeta”.

El youtuber ha desvelado que es algo que le pasa desde hace tiempo. “Últimamente no me estoy encontrando muy bien, ¿cómo explicarlo? Me esta costando cada vez más ponerme delante de la cámara y grabar videos y hacer directos como he hecho en los últimos 7 años. Cada vez siento más y más presión y me pongo más nervioso y me cuesta más respirar y me dan bajones, algunos directos los he acabado súper pronto porque notaba que me desmayaba básicamente y era por esto por la ansiedad y los nervios de intentar ser la mejor versión de mi el 100& de las veces que estoy en cámara”.

Según ha contado en el vídeo, es algo que le ocurre desde hace tiempo. “Me pasaba antes, pero no era tan grave. Ha ido a más. Fui al médico el otro día”. La presión y la repercusión con la que vive cada vez que comparte una publicación le han llevado a tomar esta difícil decisión: “He estado pensando que creo que es algo que he ido arrastrando todos estos años, cada vez ha ido a más el tema de tener cada vez más presión, cada vez haya más gente opinando sobre ti, cosas buenas y malas. Cada vez hago cosas más grandes y cada vez lo intento hacer lo mejor posible pero he llegado a un punto en el que me he dado cuenta de que he caído en lo más profundo y no puedes soportarlo más. Me costaba respirar, dormía peor, notaba cosquilleos en las manos, que se me dormían... Al final mi cabeza ha hecho ¡para!, necesitas descansar. Estoy luchando con estos demonios que tengo en mi cabeza durante todos los días y cada vez más y más”.

Después ha continuado diciendo: “Lo que necesito es irme una temporada, desconectar de todo esto porque llevo mucho tiempo sin parar, sin poder vivir lo que estoy viviendo desde fuera. Siempre tengo en mente qué va a ser lo siguiente que haga, los siguientes viajes, proyectos... Suena a problemas del Primer Mundo”.

“Hacer videos es lo que más me gusta del mundo, pero cada vez me cuesta más ser yo mismo y ponerme delante de la cámara y ponerme la máscara de El Rubius por así decirlo y dar el 100% de mí. Voy a necesitar un tiempo para verlo desde fuera y ver cómo puedo seguir siendo yo mismo pero sin perder la puta cabeza. Hay muchos ejemplos de famosos que les ha pasado esto como Britney Spears, que se rapó totalmente la cabeza...No quiero que llegue a ese punto en el que me estalle la cabeza y me vuelva loco”.

El trabajo de El Rubius no sólo se limitaba a Youtube y redes sociales sino que también ha aprovechado su fama para protagonizar anuncios de televisión, -como el de Fanta-, publicar libros y diseñar su propia línea de ropa y complementos. También está produciendo “el trabajo de su vida”, una serie de anime, ‘Virtual Hero’, que se estrenará en otoño, y a la que se dedicará al 100% en los próximos meses.

Hace un tiempo, el Rubius se marchó a vivir a EE.UU. ya que apenas podía salir a la calle, incluso su novia, Irina Isasia, recibió muchas críticas e incluso amenazas de muerte de los fans del joven cuando se enteraron de su relación con ella. Ahora el joven se despide. No es un adiós sino un hasta luego, ya que El Rubius ha asegurado que, después de tomarse unos meses de descanso, volverá a grabar sus conocidos vídeos caseros.