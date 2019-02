El Cejas revoluciona 'Got Talent' y deja alucinado a Risto Mejide con su actuación

El Cejas es un fenómeno en Internet. En Instagram, este joven, llamado Diego, tiene nada menos que 1,2 millones de seguidores.

El chico acudió al programa de Telecinco 'Got Talent', y su actuación se emitió este lunes. Allí interpretó su canción ‘El dembow del pimpin’, que revolucionó a todo el plató pero no terminó de convencer al jurado. De hecho, solo le apoyó Paz Padilla: "Esto es arte urbano".

El presentador, Santi Millán, vio que el chico se iba a ir a su casa tras los noes del jurado, así que decidió darle el pase de oro, esto es, hacer que el joven pase directamente a la final. "Esta gente no acaba de entender que lo que tú haces no es un número musical. Un millón trescientas mil personas no pueden estar equivocadas".

La actuación de El cejas

Esta fue la polémica actuación del joven:

Risto Mejide: "La letra es una mierda"

Risto Mejide fue el primero en darle al pulsador para evitar que el joven pasase a la siguiente ronda. Su cara de pocos amigos durante toda la actuación revelaba que no le gustaba mucho lo que estaba escuchando ni viendo.

Tras acabar, le dijo a El Cejas: "A mí me ha molado, tío. […] Ahora bien, hay que elaborarlo más, porque la letra es una mierda pinchada en un palo. Ya sé que no eres Garcilaso de la Vega, pero, tío, intenta currártelo un poco más".

El Cejas no le quitó la razón, pero sí que defendió lo suyo: "Tampoco es una letraza, es verdad, es una mierda de letra, pero tiene un ritmazo. Ojo que los temazos son las letras más cutres: Despacito, La Macarena…".

