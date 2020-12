Edurne, de 34 años, anunció a comienzos de noviembre que estaba embarazada de su pareja, el futbolista David de Gea (30). La pareja espera su primer hijo en común tras diez años de relación.

Edurne no es muy dada a compartir en redes sociales asuntos de su esfera más íntima, sin embargo con el embarazo, como no podía ser de otra forma, hizo una excepción.

No obstante, sus seguidores echan en falta que enseñe más la tripita de embarazada, y algunos tienen la sensación de que la oculta. Ella se ha manifestado al respecto.

La razón por la que Edurne no muestra su tripa de embarazada

En un directo que realizó la cantante a través de su Instagram, contestó a numerosas preguntas de sus seguidores. Una de estas cuestiones es el tema del que te hemos hablado: su predilección a no mostrar su barriga de embarazada.

"¿Te da vergüenza mostrarla?", llegaron a preguntar algunos de sus fans. A lo que ella contestó que no: "No es que me dé vergüenza que hablen de mi barrigón, pero es que es normal, es como el de todas las embarazadas. No es vergüenza, es que no veo la necesidad de estar enseñándola”, dijo.

Al final, accedió a lo que muchas de sus seguidoras querían: ver su barriga.

Padres en 2011

Dejando esta anécdota al margen, lo que es evidente es que a la pareja le va de maravilla. Algunos medios apuntan a que Edurne estaría de seis meses de gestación. Sea como fuere, Edurne y De Gea serán padres el próximo 2011, al igual que la actriz e influencer Paula Echevarría y Miguel Torres, que también están esperando un bebé. La exmujer de David Bustamante también está embarazada y se encuentra alrededor de la 16 semana de gestación.