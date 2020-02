Edmundo Arrocet rompe su silencio tras la ruptura con María Teresa Campos: "Yo la quiero mucho"

María Teresa Campos se sentó el pasado sábado en 'Sábado Deluxe' para dar explicaciones sobre su comentada ruptura con Edmundo Arrocet vía mensaje de WhatsApp. En el programa, presentado por Jorge Javier Vázquez, la presentadora se abrió en canal y dijo que lo estaba pasando bastante mal, dando a entender que seguía queriendo al cantante y que tenía una leve esperanza en que éste regresara.

Sin embargo, los deseos de la matriarca de las Campos, de 78 años, parece que no van a hacerse realidad, ya que Edmundo Arrocet, alias Bigote, de 70 años, no parece estar por la labor de volver con ella.

Desde que éste le envió el mensaje de WhatsApp, ambos no han cruzado palabra, más que por intermediarios. Además, él se ha mantenido en silencio, hasta ahora, que ha decidido contestar a los reporteros que le siguen a todos los sitios.

Edmundo Arrocet habla de la ruptura con la Campos

La expectación sobre lo que Edmundo Arrocet piensa de su ya expareja creció desde el sábado, cuando ella dio una extensa entrevista en el 'Deluxe', en la que, por cierto, no habló mal ni un minuto de él, quizá porque sigue enamorada.

Bigote ha asegurado a los medios que no tiene "la menor idea" de por qué su ex no le criticó, aunque piensa que "no tiene por qué hacerlo".

Edmundo Arrocet ha afirmado también que sigue queriendo a la presentadora de televisión: "Sí, yo la quiero mucho... Imagínate, he estado seis años con una persona".

Unas palabras que denotan cariño pero nada más, por lo que la posible reconciliación que tanto ansía María Teresa Campos no va a llegar... de momento.