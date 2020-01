La verdadera razón por la que Edmundo Bigote Arrocet no vuelve a España (y no es por la Campos)

María Teresa Campos, de 78 años, contó a toda España los pormenores de su sonada ruptura con Bigote Arrocet, de 70 años, con el que mantuvo una relación de seis años. La presentadora desveló que el humorista la dejó "por WhatsApp" y que no le "parecía bien cómo lo había hecho", entre otras intimidades.

A raíz de la separación y de las declaraciones de la Campos, todo el mundo se preguntaba dónde estaba Edmundo. ¿Por qué no ha regresado a España en meses? ¿Porque no quiere ver a su ya ex? ¿Por negocios? Pues nada más lejos de la realidad.

Por qué Edmundo no vuelve a España

La ausencia de Bigote Arrocet en España se debe a un retoque estético mal hecho, como lo lees. Así lo aseguraron en Sálvame, donde dijeron que el humorista retrasó su regreso a España desde Chile debido a una operación estética que se hizo en Chile y que le obligó a quedarse en ese país más tiempo del que planeaba.

Según Lydia Lozano, el ex de la presentadora sufrió un percance durante la operación que le mantuvo 'preso' en el país, huyendo así de las cámaras españolas y evitando que le fotografiasen con el rostro desfigurado.

Se quemó la cara durante un retoque

Bigote se estaba haciendo un retoque facial en Chile cuando, sin querer, le quemaron la cara. "Se hizo un lifting, una cosa en la cara, gratis, con su amiga la médico. Pero le quemaron la cara, y entonces se tuvo que quedar. Para él no era fácil explicarlo porque a él le importa mucho su pelo, su cara y su cuerpo, entonces no quería aparecer en España con esa deformación", añadió Lydia.

Veremos si acaba regresando a España al fin...

¿Sabrá esto María Teresa Campos?