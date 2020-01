El impactante cambio físico de Edmundo Bigote Arrocet: regresa a España con nuevo rostro

Edmundo Bigote Arrocet (70) ha vuelto a España después de su sonada ruptura con María Teresa Campos, de 78 años. La presentadora largó los pormenores de la separación con el humorista, con quien mantuvo una relación de seis años. Campos desveló, entre otras cosas turbias, que Edmundo la dejó "por WhatsApp" y que no le "parecía bien cómo lo había hecho", entre otras intimidades.

A raíz de la separación y de las declaraciones de la Campos, todo el mundo se preguntaba dónde estaba Edmundo. ¿Por qué no había regresado a España en meses? El chileno no volvía porque, según dijeron en 'Sálvame', se había hecho unos retoques faciales que no habían salido bien.

Ahora sabemos que es cierto, pues Edmundo ha aparecido este martes en FITUR con un rostro completamente nuevo.

El impactante cambio físico de Bigote Arrocet

Con una cara diferente, algo hinchada y más estirada, y con el pelo teñido, el ex de la Campos apareció en FITUR como una auténtica estrella. Contestó a los medios allí reunidos y dijo que pensaba "ir a recoger sus cosas" de casa de la presentadora.

Este aspecto dista mucho del que presentaba hace solo un mes:

Irá a recoger sus cosas a casa de María Teresa Campos

Además de esto, Edmundo no quiso hacer más declaraciones ni referirse a las críticas que le ha estado haciendo estas semanas su ex por las revistas y platós de televisión.

Ahora, no obstante, tendrán que verse las caras, pues es más que probable que María Teresa Campos quiera estar en su casa cuando el empresario recoja sus cosas.

