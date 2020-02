Echenique, al descubierto: su mujer, sus casas, su sueldo, sus cuentas, su enfermedad y más

Pablo Echenique es actualmente diputado en las Cortes Generales, tras haber resultado elegido en las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Asimismo, ejerce como portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

Aunque lleva más de seis años en política, apenas se conoce nada de su vida personal. ¿Con quién vive? ¿Tiene hermanos? ¿Hijos? ¿Qué sueldo cobra? ¿Cómo es su casa? Respondemos a estas y otras cuestiones a continuación.

Pablo Echenique, 41 años, argentino

Pablo Echenique Robba nació enRosario (Santa Fe, Argentina) el 28 de agosto de 1978, por lo que tiene 41 años.

De Argentina a Zaragoza

Llegó a España cuando tenía 13 años, con su madre Irma y su hermana Analía. Los tres se establecieron en Zaragoza.

Su enfermedad degenerativa

La discapacidad de Echenique fue una de las razones por las cuales su familia emigró a España. El político sufre atrofia muscular espinal, una enfermedad hereditaria y degenerativa, desde que era apenas un bebé. Tiene una discapacidad del 88% y se desplaza en silla de ruedas.

Doctor en Ciencias Físicas

En 2006, en Zaragoza, se sacó el doctorado en Ciencias Físicas en la universidad de la ciudad gracias a su tesis A bottom up physical approach from small peptides to proteins, calificada con sobresaliente cum laude.

Después, trabajó en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la misma institucón educativa. Además, en 2009 consiguió una plaza de científico titular del CSIC en el Instituto de Química Física Rocasolano.

Era de Ciudadanos

Poco después de sacarle la carrera y el doctorado, militó en el partido Ciudadanos, el cual dejó cuando se creó Podemos, en 2014.

Lleva seis años en Podemos

Desde la creación de Podemos, Echenique ha estado en el partido. Repasamos los cargos que ha ostentado en estos seis años en la formación morada:

2014-2015: eurodiputado . Se une al partido participando en la creación del Círculo Discapacidad y presentándose como candidato en las primarias para elegir la lista para las elecciones europeas. Quedó en quinta posición y gracias a los escaños que consiguió Podemos, Echenique fue elegido eurodiputado.

. Se une al partido participando en la creación del Círculo Discapacidad y presentándose como candidato en las primarias para elegir la lista para las elecciones europeas. Quedó en quinta posición y gracias a los escaños que consiguió Podemos, Echenique fue elegido eurodiputado. 2015-2017: secretario general de Podemos Aragón . En junio de 2017 fue reprobado en el Ayuntamiento de Zaragoza tras ser multado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la contratación irregular de un asistente personal. Lo admitió pero se negó a dimitir.

. En junio de 2017 fue reprobado en el Ayuntamiento de Zaragoza tras ser multado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la contratación irregular de un asistente personal. Lo admitió pero se negó a dimitir. 2016-2019 : secretario de Organización de Podemos en España.

: secretario de Organización de Podemos en España. 2019 : secretario de acción de Gobierno.

: secretario de acción de Gobierno. 2020: portavoz de Podemos en el Congreso de los diputados.

Su mujer, María Alejandra Nelo

Echenique está casado desde el 9 de agosto de 2012 con María Alejandra Nelo Bazán, venezolana a la que conoció en la universidad cuando ella estudiaba el doctorado. La boda se celebró en Tenerife porque él odia el frío.

La mujer del político, más conocida como Marialé, vio por primera vez a Echenique en el Campus Río Ebro. Tras un breve contacto, él no se atrevió a pedirle el número de móvil, pero finalmente ella le agregó a Facebook. Estuvieron quedando, pero fueron despacio. Hasta la sexta cita, según Echenique, no se besaron. Siempre se refiere a ella como "el amor de su vida".

A qué se dedica Marialé

Marialé se define como "científica" en su perfil de Linkedin. Es licenciada en Bioanálisis por la Universidad de los Andes (Venezuela) y desde 2016 es doctora en la Universidad de Zaragoza, como su marido. Su tesis fue "Caracterización del promotor y de la función de MTCH1". Actualmente ostenta el puesto de "cuidadora familiar" con "más de 5 años de experiencia en el cuidado de persona dependiente".

Por lo tanto, no se sabe a qué se dedica exactamente.

Viven de alquiler en un barrio pijo de Madrid

Pablo Echenique y su mujer viven en el barrio de Salamanca. A pesar de que es una de las zonas más caras y 'pijas' de la capital, ambos residen en un bajo de unos 40 metros. Solo tiene una habitación y pagan unos 700 euros al mes por el alquiler, gastos incluidos, según 'Jaleos'.

Ambos eligieron vivir en un bajo para facilitar el acceso del político al piso. Para entrar a la vivienda, Echenique no pasa por el portal, sino que lo hace a través de una puerta automática que se abre con un mando, desde la calle.

Tienen dos perros

Echenique adora a sus perros, llamados Luffy y Leela. Los canes protagonizan la mayor parte del instagram personal del político.

Tiene una casa en propiedad en Zaragoza

En su declaración de bienes, presentada en junio de 2017, el político afirma tener una vivienda en Zaragoza con un valor catastral de 61.427 euros adquirida en junio de 2010.

Para comprarla, tuvo que pedir una hipoteca de 83.000 euros con el Banco Santander. Aún le quedan 59.000 euros por pagar.

Sus cuentas bancarias

En 2017, cuando presentó sus cuentas, tenía un total de 46.317 euros en sus cuentas bancarias. Además, poseía 58 acciones en la empresa Plebiotic (58 euros) y 4.019 euros en bitcoins y litecoins.

El sueldo actual de Echenique

Hasta hace poco, Echenique cobraba 47.999,98 euros anuales. Esta cantidad levantó ampollas en Podemos, ya que tienen la regla de que los políticos del partido no pueden ganar más de tres veces el salario mínimo, por lo que lo máximo que podía haber percibido era 30.907 euros. No se sabe si lo devolvió. En teoría, según Podemos, la diferencia entre ambos sueldos debe ser donada. Además, recibió 3.569 euros por "prestación de la Ley de Dependencia por cuidados en el entorno familiar".

Ahora, como portavoz parlamentario, Echenique gana más dinero: cobra un sueldo de 57.950,52 euros brutos al año.