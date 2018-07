El bautizo del príncipe Luis de Cambridge y las dos notables ausencias

El príncipe Guillermo (Willy) y Catalina Middleton (Kate) han bautizado este lunes a las cinco de la tarde en la capilla real del Palacio de St. James, a su tercer hijo Luis (Louis), que nació el pasado 23 de abril en el Ala Lindo del Hospital de St, Mary.

Esta ceremonia ha contado con algunas diferencias respecto a los bautizos de sus hermanos, Jorge (George) y Carlota (Charlotte), al ser por la tarde y no por la mañana como los anteriores. Además ha contado con la inesperada ausencia de la reina Isabel II, noticia que fue anunciada horas antes del sacramento. Tampoco ha asistido el duque de Edimburgo, aunque en su caso era previsible ya que desde que anunció que se retiraba, acude a muy pocos actos públicos.

La ausencia de la reina Isabel no tendría que ver con problemas de salud sino con que este mismo 9 de julio también se celebra el 71º aniversario del anuncio del compromiso matrimonial de la entonces princesa Isabel con Felipe Mountbatten.

A los que sí hemos podido ver en el bautizo son, entre otros, a los dos hijos de los duques de Cambridge, a los abuelos paternos, el príncipe Carlos y Camila Parquer; a los abuelos maternos, Michael y Carole Middleton, a los tíos, el príncipe Enrique (Harry) y su mujer Meghan Markle; y a Pippa Middleton y James Matthews -que están esperando su primer hijo-. Junto a ellos, los seis padrinos del príncipeLuis acompañados de sus parejas: Nicholas van Cutsem, Guy Pelly, Harry Aubrey-Fletcher, Hannah Gillingham, Lucy Middleton, -prima de Kate-, y Lady Laura Meade.

Kate ha recurrido, una vez más, a su diseñador de cabecera Alexander McQueen, con un vestido en color marfil y tocado en forma de diadema de Jane Taylor. El bebé ha ido vestido con una réplica del faldón de cristianar real, realizado con fino encaje de Honiton, -ciudad situada suroeste de Inglaterra-, forrado de satén blanco. La pieza original se confeccionó en 1841 para el bautizo de la princesa real Victoria, hija mayor de la reina Victoria. Se trata de un traje que se ha utilizado para todos los bautizos reales, incluido el de Isabel II, sus hijos y sus nietos.

La princesa Carlota lució un vestido estampado azul y su hermano Jorge, pantalones cortos en azul marino y camisa blanca de manga corta. Por su parte, Meghan Markle ha lucido un vestido en color verde militar de Ralph Lauren con una pamela de Stepehen Jones.

Mientras que Pippa Middleton ha ocultado su incipiente embarazo con un discreto look en color azul celeste, -mismo tono elegido por su madre-, de la modista Alessandra Rich.

Tras el bautizo, que ha durado 40 minutos, todos los invitados se han dirigido a Clarence House, residencia oficial de Carlos de Inglaterra y la duquesa de Cornualles, para disfrutar de una de las tradiciones más británicas: el té de las cinco, que han acompañado de uno de los 17 pasteles de fruta individuales que formaban la tarta nupcial, de ocho alturas, que Guillermo y Catherine eligieron para su enlace, el 29 de abril de 2011. Un dulce diseñado por Fiona Cairns.

