Dulceida desata la ira y las críticas tras la publicación de unas fotos en África: “Eres repugnante”

Aida Domènech, conocida comoDulceida, y su mujer Alba se encuentran en África estudiando inglés. La pareja de ‘influencers’ está aprovechando también para hacer diferentes rutas y viajes por parte del continente. Sin embargo, tras sus últimas publicaciones, a la bloguera de moda le ha caído una gran lluvia de críticas.

Una de las fotos que ha desatado la ira entre los usuarios, es una en la que se ven a tres niños africanos, dos de ellos con sus gafas de sol. Muchos no han visto con buenos ojos que les utilice para hacer campaña de publicidad o promoción de las lentes.

Otra de las imágenes que ha levantado ampollas es otra en la que se ve a la pareja de Dulceida, Alba, en una bañera siendo Cape Town, -la ciudad en la que se tomó la foto-, una ciudad en la que hay sequía extrema.

Algunos de los mensajes que se pueden leer son estos: “Dulceida es la mejor representación del mundo influencer. Una pandilla de idiotas, superficiales e ignorantes, que viven una vida ficticia para hacer soñar a sus seguidores con un mundo irreal”, “No tienen agua, no tienen comida, no tienen educación, no tienen acceso a sanidad ni a medicinas, cada 30 segundos muere un niño por neumonía, 3000 niños al día por la malaria, pero no pasa nada porque... ya tienen las gafas de Dulceida!”, “Realmente flipando con que Dulceida haya publicado una foto dándose un baño en Cape Town cuando en Sudáfrica hay sequía extrema y según estimaciones en abril se quedan sin reservas de agua”, “La Dulceida subiendo fotos de los niños negros como si hubiese ido a pasear perros de una protectora me descojono estamos en 1985”, “Esta persona se ha marcado un viaje a un poblado donde las reservas de agua se están agotando para subir fotitos suyas bañándose y regalarles a estos niños unas gafas de sol de su propia marca, subirlo a instagram y cobrar por ello. Eres repugnante, Dulceida”.

Los mensajes contra ella son muchos: “Lo más fuerte del día lo de Dulceida yendo a sitios donde falta hasta el agua a que le preparen el desayuno en medio de la selva y luego sacarse la fotito con los niños rollo he visto lo peor de este mundo menos mal que los hice sonreír regalándoles gafas del Zara”, “Cape Town está a punto de convertirse en la primera ciudad del mundo en quedarse sin agua y la Dulceida se dedica a irse de vacaciones allí y a sacarse fotos bañándose. Pero no digas nada que la pobre no lo sabía. El 'no ver más allá de mi propio trasero' del mundo influencer”, “Lo que ha pasado hoy con Dulceida ya tiene un nombre y desgraciadamente es bastante común: el complejo del salvador blanco”, “Ni proponiéndoselo la dulceida y su mujer Alba Paul pueden ser tan racistas”, “Lo que pasa con Dulceida y similares, es que habéis hecho influencers a gente que en mi casa siempre han sido llamados gilipollers. Y ahora os sorprendéis de que un gilipollers hace gilipolleces”.

La respuesta de Dulceida no se ha hecho esperar: