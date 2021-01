Dulceida consigue el peinado de Cristina Pedroche en versión 'low cost'

Cristina Pedroche se ha convertido en un indispensable de la Nochevieja. Sus originales estilismos, y la incógnita que los rodea hasta el último minuto, han hecho que las Campanadas de Antena 3 se conviertan en un imán para la audiencia y el tema de conversación con el que terminamos el año y comenzamos el siguiente. Opinar sobre su look se ha convertido ya en una tradición más como el hecho de tomarse las doce uvas o llevar ropa interior roja.

Esta ha sido la séptima ocasión en la que la presentadora daba paso al nuevo año desde televisión. La diferencia con ediciones anteriores es que la sorpresa de su outfit se desveló en los últimos segundos por lo que el vestido final ha sido eclipsado por las opiniones (y memes) levantados por su abrigo - edredón. Su original peinado también llamó bastante la atención, un aspecto que siempre habían dejado en un segundo plano con respecto al diseño del vestido y que esta vez se convertía en un elemento clave del estilismo.

Al conocer los detalles del peinado descubres que se trata de uno de esos tocados - joya. No sólo por el brillo de los cristales, sino por las cifras que rodean a todo el trabajo de fabricación de una pieza tan especial para la que ha sido necesarias más de 160 horas de labor artesanal y la colocación manual de 2021 piezas de cristal.

Si te quedaste boquiabierta con este nuevo look de Cristina Pedroche, y estás deseando tener una ocasión especial para poder copiarle el peinado, desde Vozpópuli te vamos a dar los secretos para que no tengas que invertir ni tanto dinero ni mucho trabajo. Podrás conseguirlo en un sólo "click" desde tu propia casa.

Todo sobre el peinado de Cristina Pedroche

Este año uno de los accesorios ha llegado a robarle protagonismo al diseño realizado por la casa Pedro del Hierro. Este complemento ha sido el espectacular tocado que el francés Olivier Bernoux realizó para la ocasión, formado por 2021 cristales montados uno a uno manualmente por maestros artesanos y que necesitó de más de 160 horas de trabajo.

Cada piedra está montada de tal manera que acompaña el movimiento del pelo para dar luz y brillo en la coleta y conseguir un acabado natural y refinado. La idea del diseñador era crear una cresta sofisticada formada por piedras asimétricas que terminase en un tercer ojo en la nuca desde donde nacen los flecos que van conformando el recogido.

La inspiración para el diseño de esta pieza fue doble. Por un lado la idea de la cresta hace alusión al famoso peinado del marido de Cristina Pedroche, el reconocido chef Dabid Muñoz, haciendo un guiño a la vida personal de la presentadora. La otra inspiración surge del momento actual marcado por la pandemia. Olivier Bernoux quería transmitir un mensaje de esperanza y para ello quería recurrir a la luz para que su brillo fuese como una nueva estrella del Año Nuevo que nos guiase para dejar atrás la oscuridad que ha marcado el 2020.

Para conseguir un diseño tan brillante, el artista recurrió al uso de cristales para crear una cascada que cayese sobre los hombres de Pedroche. Uno de los requisitos era conseguir un diseño fresco y dinámico para lo que se eligió un sistema de flecos que pudiesen acompañar cada uno de los gestos de la presentadora.

El último día se dedicó más de 17 horas para que el tocado llegase a tiempo

Tanto la propia Cristina como Josie, el estilista encargado de todo el look un año más, confesaron que lo más laborioso de la tarde del 31 de diciembre fue la elaboración del peinado lo que les llevó mucho más tiempo que el vestido elegido. El artista Bernoux también ha comentado que el último día tuvo que dedicar más de 17 horas seguidas para que el tocado llegase a tiempo.

Si todavía no conocías a Olivier Bernoux, debes de saber que es uno de los diseñadores fetiche de 'celebrities' como Rosalía o Irina Shayk gracias, sobre todo, a sus inconfundibles abanicos. Su estudio está situado en Madrid y desde estos talleres se ven nacer a diario piezas como bolsos, tocados o accesorios en los que se mezclan la originalidad con la elegancia y la labor ancestral del trabajo de la piel, la marquetería o los encajes y bordados artesanales.

El peinado de Pedroche en versión 'low cost'

El diseño de Cristina Pedroche no es más que la punta del iceberg de la tendencia de los tocados que han vuelto a cobrar vida y a coger un gran protagonismo. Hoy en día ya no hay que ceñirse a diseños clásicos y discretos sino que puedes decir mucho de tu estilo a través de ellos. Cada temporada vemos novedosas propuestas que confirman la innovación y la consolidación de este tipo de peinados en el campo de la peluquería.

Una de estas novedosas alternativas con las que podemos adornar la melena son los tattoo beauty. Antes de que Pedroche luciera su cabello repleto de cristales ante millones de espectadores, la influencer Dulceida ya ideó junto a la firma You Are The Princess una colección de joyería para el cabello que incluye apliques de strass y diamantes con los que resulta muy sencillo replicar el peinado de la presentadora.

El precio original del producto era de 3.49 euros, inmensamente inferior al coste del tocado de Bernoux. Lo mejor es que ahora mismo lo podemos encontrar aún más barato ya que You are the princess le ha aplicado un descuento del 42% que permite que te puedas hacer con estos curiosos 'stickers' por solo 1.99 euros.

Si piensas que su uso debe ser algo complicado y sólo a la mano de profesionales... te equivocas. Basta con seguir tres sencillos pasos para conseguir el look deseado:

Asegúrate que el pelo esté limpio y libre de geles y productos fijadores. Despega los 'stickers' con cuidado y colócalos en la zona de tu melena que prefieras. Presiona durante unos segundos para fijarlos firmemente. Después de su uso, retira suavemente las gemas y limpia tu pelo con tu champú habitual y aceite para bebés que ayudará a retirar los restos del pegamento.

Crea tu propio estilo de peinado joya

Otra de las mejores fórmulas para encontrar una alternativa al peinado de Pedroche es bucear por Aliexpress. En la página podremos encontrar diferentes productos a precios muy asequibles. Los más idóneos oscilan entre los 13 y los 23 euros, pero también hemos localizado propuestas que no superan los dos euros.

Hay distintos tipos de productos con los que podemos lograr un look similar al de la presentadora madrileña. En primer lugar tendríamos que elegir el formato que más nos guste ya que podemos recurrir a un tocado como el de Cristina Pedroche o elegir otro sistema como extensiones, diademas o bandanas.

Otra de las cosas que tenemos que tener en mente es saber si queremos recurrir a una versión de cristales, como el de la presentadora, o simplemente inspirarnos en ella para conseguir una imagen más personal y cambiar los brillantes por otros elementos como las perlas o las cadenas. Te diremos que estas últimas son tendencia absoluta y el resultado no es tan festivo por lo que podrás utilizarlas para cualquier ocasión.

Otros complementos brillantes para tu pelo

Si hasta hace unos meses las diademas y los scrunchies eran los protagonistas de los estilismos capilares de medio mundo, ahora el no va más es decorar el pelo con perlas y brillantes. No hace falta recurrir a elementos tan llamativos, podemos darle un toque de brillo a nuestro peinado utilizando accesorios más discretos o informales. Prueba a utilizar clips, pasadores o coleteros con pedrería y verás como tu imagen cambia de inmediato en cuestión de segundos.

No podemos finalizar sin hacer especial mención a uno de los accesorios de pelo que más se han puesto de moda esta temporada. Los tocados joya inspirados en las tiaras que durante siglos han sido el símbolo de elegancia y distinción de las royals, ahora los podemos utilizar en un street style sin necesidad de esperar una invitación de Zarzuela o Buckingham Palace.

Está claro que existe una verdadera revolución beauty con el bling bling así que no tengas miedo a brillar. ¿Te atreves a copiar el estilo de Cristina Pedroche?