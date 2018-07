Dulceida y Laura Escanes se suman al peligroso reto viral que puede acarrear denuncias

Después del ‘mannequin Challenge’, llega otro reto viral, pero mucho más peligroso, ‘In my feelings Challenge’, al que se han sumado las influencers Laura Escanes y Dulceida. El reto consiste en bajarse del coche en marcha, a una velocidad reducida, y bailar al ritmo de la canción de Drake que lleva el mismo título que el reto ‘In my feelings’, que tiene una coreografía que se ha hecho viral también. El propio Will Smith sale bailándola en un vídeo que ha compartido en redes sociales, en el que se le ve sobre un tejado.

Sin embargo, la mujer de Risto Mejide, Laura, y la bloguera catalana han ido mucho más lejos y sí se han sumado al reto ‘In my feelings Challenge’. En el caso de Escanes, se la ve bajar y subir del coche quitándose y poniéndose el cinturón, y comenzar a hacer un baile muy sensual, mientras alguien que va en el interior del coche la va grabando todos sus movimientos.

El vídeo de Dulceida resulta mucho más imprudente. La influencer se ha grabado dos vídeos del reto. El primero, más sensual y el segundo, más ‘a lo burro’. En el último se la ve como trepa al capó del coche, pegándose al cristal, haciendo movimientos bruscos sin agarrarse con las manos y después se baja del vehículo de un salto.

A la influencer no se la ve ni quitarse ni ponerse el cinturón. Junto a los vídeos ha escrito cómo se ha grabado el vídeo y da consejos a sus seguidoras: “Y aquí está mi #inmyfeelingschallenge. La verdad es que el segundo me ha quedado genial ¿1 o 2? Más en mis stories #kikidoyouloveme. PD: Como sabéis, es un challenge viral que han hecho millones de personas en todo el mundo y yo me uní. Me graban desde atrás, la persona que va en medio. Se hizo en un campo donde no pasan coches y a 2kmh. No lo hagáis en sitios donde pasen coches o peatones”.

Los Mossos ya han avisado a través de Twitter que hacer un reto viral como #InMyFeelingsChallenge puede conllevar una denuncia ya que se comenten muchas imprudencias como “grabar con el móvil mientras se conduce, quitarse el cinturón mientras se circula, conducir sin prestar atención y poner en peligro a terceros”. Los Mossos, además, destacan en su tuit que “la seguridad vial no es es ningún juego”.

El cuerpo policial catalán asegura que decidieron lanzar el tuit como medida preventiva y recuerdan que este reto supone una imprudencia que implica infringir diferentes puntos de la normativa de tráfico.