Una agricultora gallega arrasa en redes por su gran parecido a Donald Trump

Quién le iba a decir a Dolores Leis, de 64 años, que algún día se haría tan famosa como lo está siendo ahora. Esta agricultora gallega está arrasando en las redes sociales y su imagen se ha hecho viral por su gran parecido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La foto que ha desatado la polémica fue realizada por Paula Vázquez, una periodista que trabaja en ‘La voz de Galicia’, en Nantón, donde vive Dolores. En ella, vemos a la mujer con la típica indumentaria de labrega galega con el mandil y una azada en la mano sobre el hombro.

El parecido entre ambos es más que razonable y ha llevado a que muchos bromeen en las redes diciendo que el político tiene una hermana gemela gallega o que el propio Trump se encuentra de incógnito en Galicia. “Donald Trump na Costa da Morte”, se puede leer en un mensaje de Twitter del usuario Paco Mariño, que ya ha alcanzado más de 4.000 retuits y 8.000 ‘Me gusta’.

La protagonista de la instantánea no da crédito de haberse hecho tan famosa después de que su imagen se haya hecho viral. “Madre mía, mi foto ha llegado muy lejos. Digo yo que será por el color del pelo”, bromeó Dolores en ‘La Voz de Galicia’.

Dolores ni siquiera tiene móvil y no sabe el alcance que está teniendo su foto. Han sido sus hijas las que le han contado que su imagen está dando la vuelta al mundo. “Ellas me dicen que voy a ser famosa por esta foto, pero yo digo que no entiendo nada”.