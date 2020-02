Del disfraz de Satisfyer al de Joker: los estilismos que van a triunfar este carnaval 2020

Con el Carnaval a la vuelta de la esquina, nos enfrentamos al gran reto de pensar en el mejor disfraz para dejar al mundo con la boca abierta. Hay mil opciones donde elegir, desde los clásicos como los piratas a las últimas novedades en estrenos de cine o televisión.

La elección no comienza con la inspiración, lo primero que hay que pensar es si vamos a disfrazarnos de manera individual, en pareja, o en grupo con amigos o familia. Teniendo esta opción elegida, en Vozpópuli hemos preparado este artículo que recoge las tendencias que marcaran el Carnaval de 2020 para que te inspires y puedas ponerte manos a la obra enseguida para conseguir tu mejor look.

Si eres de los que se disfrazan todos los años de manera habitual, ya habrás acumulado un gran fondo de armario de disfraces. Un espacio bastante inútil ya que un buen disfraz es como un vestido de novia, sólo se puede usar una vez en la vida. Con esa idea en la mente, vamos a buscar opciones diferentes a las habituales, personajes cuya caracterización puedas encontrar en tu ruta de shopping y así ahorrarnos los precios, a veces abusivos, de los disfraces. Además, con una elección así, estas prendas y complementos que adquieras para tu disfraz las podrás rentabilizar el resto del año en tus outfits del día a día.

Los disfraces más populares para 2020

El año 2019 tuvo un disfraz estrella y fue el mono rojo y la máscara de Dalí que los protagonistas lucen en la serie 'La Casa de Papel'. Sin embargo, este año tienen que dejar el testigo a otras novedades.

Lo que se espera para este año es que los disfraces de la saga 'Star Wars' barran en toda la galaxia y sean los preferidos tanto por el público más joven como por los adultos que tiran de la nostalgia de los personajes originales.

Baby Yoda será el disfraz estrella para los más pequeños de la casa

Aunque llevan años dominando el panorama, el nuevo boom en 2020 se debe en gran parte al reciente estreno del 'The rise of Skywalker', el último episodio de la saga que llegó a nuestro país en diciembre así como el lanzamiento de la serie de Disney 'The Mandalorian', que ha convertido a sus personajes en virales en muy poco tiempo con Baby Yoda a la cabeza. Este último será sin duda el disfraz estrella para los más pequeños de la casa.

Detrás de los famosos Jedis, los disfraces con más éxito para este año serán los animales. Son la opción ideal para los más clásicos y además una fuente de inspiración con una gran cantidad de alternativas. Si el abanico de posibilidades no te convence, quizás lo haga saber que es la mejor opción para combatir el frío de febrero en gran parte de nuestro país. Como los tigres, leones o jirafas no llevan abrigo, lo mejor es que te hagas con monos de cuerpo entero, llamados kigurumis, que ya son calentitos de por sí, pero que además te permiten ocultar bajo ellos toda las prendas de abrigo que sean necesarias.

Seguro que al ver la imagen te has trasladado rápidamente a la sección de pijamas de Primark. Pues sí, esa sería una opción de lo más económica y sencilla de conseguir un disfraz que luego vas a poder rentabilizar cualquier noche del año. Si quieres algo más original, puedes visitar cualquier otra tienda de moda ya que el animal print es una de las tendencias más importantes del año y seguro que encuentras el estampado que andas buscando.

El tercer disfraz más exitoso va a ser el de pirata, todo un habitual de estas fechas. Puedes decantarte por el anonimato de los piratas clásicos o sumarte a la fiebre de 'Piratas del Caribe' y caracterizarte de Jack Sparrow, el famoso personaje interpretado por Johnny Depp. Si quieres ser más habitual, tira de filmoteca y encontrarás otros personajes igual de conocidos como el Capitán Garfio.

Aunque ya haya pasado casi una década del estreno de la última película de su saga, 'Harry Potter' sigue siendo uno de los personajes favoritos para varias generaciones, será cosa de magia.

Conseguir un disfraz del protagonista es muy sencillo. Tienes que conseguir una túnica negra, la bufanda con los colores de Gryffindor, unas gafas redondas y, cómo no, una buena varita mágica para conseguir hacer realidad todos tus hechizos. Pero ser la envidia de todos los muggles lo tienes muy sencillo, hay tiendas como Primark que cuentan con la licencia de la película y donde podrás encontrar en una sola visita (casi) todo lo que puedas necesitar. Si no, la tendencia college ha sonado bien fuerte el pasado invierno por lo que en las últimas rebajas podrás hacerte con prendas perfectas para tu uniforme de mago.

Una de las grandes novedades será el disfraz del 'Joker'

Cerramos el Top 5 de disfraces con otro gran clásico como son los superhéroes. El mundo de Marvel, y su competencia, no paran de darnos año tras año multitud de opciones donde elegir: Superman, Batman, Thor, Catwoman, WonderWoman... Los superhéroesno entienden de sexo, ni de edad, así que todos podemos hacer realidad nuestro sueño de convertirnos en uno de ellos aunque sea por unas horas.

Una de las grandes novedades de este año será el disfraz del 'Joker'. La película estrenada en 2019 y que le ha hecho ganar a Joaquin Phoenix el Oscar como mejor actor, será uno de los atuendos más imitados durante estos Carnavales. Es más sencillo de lo que parece: un traje rojo, un chaleco mostaza y una camisa verde. Lo encontrarás en multitud de tiendas online pero si quieres ser fiel a su esencia, tendrás que hacer como Mark Bridges, el director de vestuario de la cinta, que se inspiró en tiendas de ropa de segunda mano para vestir al famoso personaje.

El disfraz del estimulador de clítoris Satisfyer también va a dar que hablar este carnaval:

Los disfraces infantiles más deseados

Los niños son los que más ganas tienen de disfrazarse y, aunque podamos creer que es un grupo de lo más homogéneo y donde las modas más pueden influir, la realidad está muy lejos de esta idea.

La primera gran diferencia es la edad. Los más mayores ya tienen opinión propia por lo que prefieren vestirse de sus personajes favoritos de películas o series de televisión. Los más pequeños aún no han sucumbido a las redes de las grandes compañías y prefieren los disfraces llenos de color, como los de los payasos o los de los animales.

El disfraz más demandado por los niños será de 'Star Wars' y el de las niñas de 'Frozen'

La segunda gran diferencia la da el género. El disfraz más demandado por los niños este año será el de los personajes de 'Star Wars', seguido de cerca por el clásico Super Mario que ya acumula a sus espaldas varias generaciones de niños. ¿Qué ocurre con las niñas? Ellas prefieren vestirse de las princesas Elsa y Anna de 'Frozen', el disfraz favorito para este 2020 y que tendrá que renovarse ya que no vale utilizar los de la primera película sino que hay que actualizarlos con los estilismos que las protagonistas lucen en su segunda parte.

Los disfraces de adultos más populares

Ya hemos visto anteriormente que los disfraces más demandados este año nos hacen viajar al universo de 'Star Wars' o 'Harry Potter'. ¿Ocurrirá lo mismo que los niños y habrá diferencias entre hombres y mujeres? Pues sí, vamos a conocerlas.

Las calles serán invadidas por los locos años 20

Las mujeres suelen preferir vestirse más de una temática genérica que de un personaje determinado. Para este año lo que se espera es que las calles sean invadidas por el espíritu de los locos años 20. Las mujeres irán vestidas con divertidos vestidos cortos llenos de lentejuelas y flecos, pelucas de corte garçon y complementos llenos de plumas y perlas... sin que falte una larguísima boquilla para el tabaco.

Sé lista y elige un vestido que luego puedas utilizar a lo largo del año para tus fiestas nocturnas o algún evento especial. El negro es siempre el color protagonista de la noche y puedes darle el toque loco de disfraz a tu outfit gracias a los complementos que te resultarán más baratos y podrás jubilar a la mañana siguiente al Carnaval.

Los hombres vestirán de cine, y no lo decimos porque lucirán de lo más elegantes sino porque serán invadidos por completo por inspiraciones cinematográficas. 'Star Wars' y cualquier película de superhéroes se llevan la palma. El antifaz de 'Batman' será de lo más solicitado estos días en las tiendas de disfraces.

Disfraces para vestir en grupo

Todo es más divertido si se hace en compañía, y disfrazarse por Carnaval no iba a ser una excepción. Pero la diversión va unida a la necesidad del consenso para que todos los participantes se sientan satisfechos con la temática elegida. Si este es tu caso, te damos varias opciones de los disfraces favoritos del año que no son aptos para los lobos solitarios.

Los disfraces de Pac-Man son unos de los disfraces de videojuegos que triunfan todos los años. Sólo tenéis que elegir quien será Pac-Man y el resto serán los perseguidores vestidos de los fantasmas de colores del videojuego: Pinky, Blinky, Inky y Clyde. Una opción similar son los Emojis, si eres un grupo muy numeroso tienes muchísimas opciones donde elegir, escoge aquel con el que más te identifiques.

Si tu caso es un disfraz de familia, te proponemos elegir 'Dragon Ball'. El padre será un buen Goku y su hijo un perfecto Son Gohan. El resto de la familia sólo tiene que repartirse el resto de personajes del manga: Vegeta, Bulma, Mr.Satán o Piccolo… hasta el abuelo tiene cabida vistiéndose de Duende Tortuga.

En cambio, si sois un grupo mixto, la mejor opción es dejarse llevar por la película 'Grease'. Ellos se convertirán en los 'T Birds' con sus vaqueros ajustados, camisetas blancas, chupas de cuero y tupés. Ellas vestirán de rosa para ser la mejor versión de las 'Pink Ladies' con cazadoras tipo bomber y gafas de sol de colores.

¿Cuánto gastamos para disfrazarnos en Carnaval?

Si hablamos de Carnavales, los primeros que se nos vienen a la cabeza son los más conocidos de nuestro país que son los de Cádiz y Tenerife. Pero más allá, existen otras muchas otras localidades que se vuelcan en la celebración de estas fiestas como ocurre en Calahorra, Águilas, Sigtes o Bielsa.

La Rioja es la comunidad que más gasta en disfrazarse

Según un estudio realizado por Funidelia, eCommerce española de venta de disfraces que distribuye en más de 30 países de todo el mundo, el gasto medio en el disfraz es de 45€. Este coste varía de unas comunidades a otras, la que más gasta es La Rioja, con una media de 52€, mientras que los más ahorradores son los murcianos, donde el gasto medio se queda en 20€.

Si no nos fijamos en el ticket, sino en el número de disfraces vendidos, el podium quedaría de la siguiente manera: en primer lugar la ciudad de Madrid, seguida por Barcelona y con el bronce para Sevilla. Las tres capitales hacen que sus tres comunidades, Madrid, Cataluña y Andalucía, sean las regiones con más ventas del sector en este orden.

¿Ya tienes elegido tu disfraz para este año? Compártelo con nosotros para que sea una opción más a tener en cuenta para los indecisos.