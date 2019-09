María Lapiedra ha vendido una exclusiva a 'Lecturas' para contar que está embarazada de su novio, Gustavo González, y para airear los pormenores de la relación sentimental que mantuvo en el pasado con Dinio García, concursante de 'GH VIP 7'.

Actualmente, la exactriz porno no tiene ningún tipo de contacto con el ex de Marujita Díaz, ya que, según ella, él vendió que seguían juntos cuando ella ya estaba con Gustavo.

El pasado de Dinio con las drogas

María Lapiedra asegura que Dinio se lo hizo pasar muy mal porque se drogaba mucho. "Me utilizó, no me quería y eso formaba parte de mi autodestrucción. Pensaba que no merecía más", cuenta.

Dinio se drograba mucho, dio droga a mi gato y me dijo que se lo quería comer

"Se drograba mucho, dio droga a mi gato. (...) Quería poner al gato en la lavadora, me decía que en Cuba se comían a los gatos y se lo quería comer", narra.

Tras un año de relación, un día María decidió echarlo de casa y no volvió a abrirle las puertas nunca más. La primera vez que se acostaron ella tenía 17 años.

Hoy en día, la televisiva solo siente por Dinio "asco e indiferencia total".

María Lapiedra y Gustavo González esperan un hijo

María Lapiedra también ha contado que está embarazada de tres meses del que era su amante, Gustavo González.

"En marzo me quité unos quistes del ovario, eso ayuda a que te quedes embarazada antes y, en mayo, me quedé de forma natural", cuenta.

