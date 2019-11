La desgarradora carta de Ricky Rubio sobre la muerte de su madre: “Me volvía loco. Pasé por una depresión"

El jugador de baloncesto de la NBA Ricky Rubio ha escrito una carta en 'The Players Tribune', donde explica cómo fue la lucha de su madre, Tona Vives, y su familia contra la enfermedad del cáncer de pulmón y cómo le afectó su muerte en 2016 hasta el punto de cambiar su vida radicalmente tanto en lo personal como en lo profesional. Llegó a sumirle en una profunda depresión.

Todo comienza en 2015 cuando el base español y MVP del último mundial de baloncesto acompaña a sus padres a la Clínica Mayo. "El médico llegó y no dijo nada, pero nosotros lo sabíamos, lo veíamos en su cara, en sus ojos. Era la misma sensación que nos dio el doctor en 2012 cuando mi madre fue diagnosticada la primera vez. Finalmente el doctor nos dijo que el cáncer había vuelto y se desarrollaba rápido. Era malo. Yo apreté fuerte la mano de mi madre y nos abrazamos".

Ricky Rubio tras la muerte de su madre: “Sentí que me estaba volviendo loco”

Ricky continúa con su desgarrador relato, explicando cómo tuvo que luchar durante toda la temporada por estar alejado de su madre enferma: "El curso fue un infierno repleto de momentos buenos y malos, pero más malos. Llamaba a mi padre todos los días para saber novedades. A veces me tenía que colgar porque mi madre se encontraba mal, o necesitaba algo. Me sentía muy mal lejos y pensaba, ¿qué hago en este hotel lejos de casa cuando debería estar con ella?". El base español aprovechó el parón del All Star para visitar a su madre durante un día, tras 17 horas de vuelo. El esfuerzo mereció la pena.

“Cuando alguien que amas muere, es como si una niebla te envolviera. Así fue para mí. Me sentí sin rumbo”

Después, llegó la triste noticia de su muerte, algo que no supo afrontar y le llevó a la desesperación. “Hice lo que necesitaba hacer en la cancha. Pero fue muy difícil. Mi mente estaba muy lejos. Pensaba en mi madre todo el tiempo, tras el último partido de la temporada de la temporada con los Wolves' volé a casa nuevamente. Mamá murió unas semanas después. Cuando alguien que amas muere, es como si una niebla te envolviera. Así fue para mí. Me sentí sin rumbo”.

No podía sacar de su mente el querer llamarla cada día. “Siempre empezaba los días llamándola nada más despertarme. La primera temporada sin ella me despertaba y pensaba en llamarla, quería romper mi teléfono, pero no podía borrar su número e incluso a veces la escribía mensajes de texto a veces. Aún lo hago. Durante un tiempo, sentí que me estaba volviendo loco, como si estuviera hablando conmigo mismo".

Ricky Rubio: “Pasé por una depresión. No era capaz de salir adelante”

Ricky se sumió en una profunda depresión: "Ese año estaba enfadado, culpaba a todo el mundo que tenía alrededor, culpaba al baloncesto, culpaba a todo. Pasé por una depresión. Empecé a ver la vida de manera diferente, el baloncesto de manera diferente. No era capaz de salir adelante, no sé explicarlo".

El base tuvo que pedir ayuda profesional para salir de ese pozo. "No era capaz de arreglarlo solo y pedí ayuda, todo fue mejor cuando acudí a un terapeuta. Pese a que mi madre se hubiera ido, había una manera de que estuviera cerca de nosotros".

Rubio vio un poco de luz al final del túnel con el traspaso a Utah Jazz. "Los Jazz pusieron un parche de publicidad de '5 for the fight', una organización benéfica a favor de la investigación contra el cáncer. Todo ocurre por un motivo".

"Todos los días trato de hacer algo para que mi madre se sienta orgullosa"

Esto le llevó a implicarse en varios proyectos de esa organización hasta comenzar con su propia fundación en memoria de su madre. "Quería crear una fundación que ayudase a todos, y tenía en mi mano el poder de ser un jugador de la NBA que logra sacar sonrisas a las personas y que logra recaudar dinero para causas de este tipo. No miento al decir que las sonrisas de los niños en los hospitales me ayudan a seguir adelante. Me hacen sentir orgulloso. Sé que es lo que mi madre hubiera querido y ella está aquí conmigo".

El baloncestista, que será padre en unos meses de su primer hijo junto a Sara Colomé, acaba la carta con estas palabras: "Todos los días trato de hacer algo para hacerla sentir orgullosa. Eso es lo que se merece. Somos un equipo. Nos tenemos para siempre. Te quiero mamá".