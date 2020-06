El denim, una de las tendencias de esta primavera-verano 2020: cómo llevarlo

Si piensas en una una prenda vaquera seguro que la primera respuesta que se te viene a la cabeza son unos pantalones o una cazadora. Pero el denim es un tejido mucho más versátil que unos vaqueros, una chaqueta o una camisa y te lo vamos a demostrar.

El denim es uno de los tejidos estrellas para esta temporada y así lo demuestran las propuestas de las grandes firmas en sus desfiles. Si piensas que es un material demasiado caluroso para las altas temperaturas que se nos avecinan, tienes que dejar esa idea atrás porque el tejano se presenta también en tejidos más ligeros, vaporosos y transpirables que son perfectos para estos meses.

Las prendas vaqueras están más de moda que nunca y son una de las tendencias más fuertes para este verano. Por ello, desde Vozpópuli te vamos a invitar a conocer los diferentes tipos de diseños con los que puedes sumarte a esta moda. Una última recomendación, no tienes que quedarte sólo con una prenda, una de las propuestas que se nos hacen es apostar por los total looks, combinando en un mismo outfit diferentes prendas vaqueras que no tienen porqué coincidir en color o lavado.

Prendas vaqueras, más allá del pantalón

¿Cuál es tu prenda favorita para el verano? Quizás un vestido, unas sandalias... Pues tienes que saber que prácticamente cualquier prenda tiene su versión denim esta temporada. Es lo bueno de que algo se ponga de moda, que la oferta se multiplica, así que si eres una apasionada del vaquero, este es tu año.

Un top vaquero

Comenzamos con nuestro recorrido con prendas superiores que podemos combinar perfectamente con pantalones vaqueros para lograr uno de los total look que mencionábamos antes. Nuestra recomendación es que apuestes por patrones de temporada para así sumar dos tendencias en una única prenda, así que hazte con escotes corazón, asimetrías o mangas abullonadas.

¿Para las más atrevidas? No hay nada más veraniego que los crop tops o, si quieres lucir menos piel, tops con aberturas laterales.

Una blusa vaquera

Una blusa es una alternativa perfecta a la típica camisa denim que suele tener un estilo más masculino. Es cierto que el look masculino también es tendencia, pero si buscamos una prenda vaquera diferente es mejor apostar por otra de las tendencias de la temporada que son las influencias románticas y elegir una prenda con volantes, lazadas o patrones voluminosos.

Otra opción es no tener que elegir y hacernos con una camisa vaquera a la que le demos nuestro toque particular anudándola a la cintura o bajo el pecho.

Un vestido camisero vaquero

Las camisas no tienen porque terminar en la cintura. Hay veces que se alargan convirtiéndose en un vestido camisero, una prenda muy veraniega que además vuelve con mucha fuerza esta temporada.

Podrás encontrar muchísimas opciones en las tiendas. Desde vestidos de manga larga a diseños sin mangas similares a chalecos largos. Incluso podrás hacerte con largos vestidos vaporosos que puedes usar desde primera hora del día hasta altas horas de la noche. Como ves, el vestido camisero denim puede adoptar mil caras.

Más vestidos vaqueros

Pero con el denim no sólo se hacen vestidos camiseros, es un tejido como cualquier otro que puede dar vida a todo tipo de diseños.

Piensa en el tipo de vestido que te gustaría tener este verano y busca su versión vaquera. El tejano no tiene límites, puede dar una versión de lo más romántica, una imagen muy sexy, conseguir un estilo bohemio... Por no hablar de sus colores. Dentro de la propia gama azul podemos tener desde opciones muy claras que son perfectas para el verano a lavados más puros, oscuros e intensos.

Minifaldas vaqueras

Si hay una prenda que vuelve con fuerza esta temporada, esa es la falda vaquera. Cuando nos hablan de este tipo de faldas siempre podemos pensar en faldas cortas, entubadas y bastante básicas. Pues sí, esas son una opción perfecta que podrás encontrar este verano, pero los nuevos diseños se sofistican y las marcas arriesgan hasta el infinito.

Convierte a la falda en la prenda clave de tu 'outfit' eligiendo diseños diferentes con volantes, asimetrías o patrones estilo pareo. Los detalles también pueden marcar la diferencia así que no te preocupes por arriesgar con pedrería, encajes, lazos, parches o dibujos. ¡Todo vale!

Faldas largas vaqueras

La falda vaquera logra su mayor sofisticación cuando se alarga más allá de la rodilla. Una opción que no es apta para cualquiera, sólo para las más fashionistas que quieren lucir igual que una influencer o una celebrity.

Podemos apostar por una falda larga y entubada que nos traslade a una estética pin up de los años 50, o faldas infinitas hasta los tobillos que sean propias de arriesgadas mujeres del Far West. Si no te convence ninguna de ellas... ¿Qué tal un diseño asimétrico con el que lucir pierna al andar?

Petos vaqueros

Otra prenda que recuperamos de lo más profundo del armario son los petos vaqueros. Son una alternativa perfecta a los típicos vaqueros y se pueden combinar con un montón de prendas.

Normalmente se asocia con un look campestre y una estética masculina pero pueden ser igual de femeninos si eliges un diseño con falda o un patrón muy ceñido que marque tu silueta. Otra opción es combinarlo con una prenda ultra femenina como un top lencero.

Un mono vaquero

Son primos hermanos de los anteriores. ¿Cuáles son las diferencias? Un peto lleva tirantes que se pueden desenganchar, lo que da la opción de poder llevarlos sin la parte superior a modo de pantalón o incluso sólo enganchar un tirante en su versión más noventera. Los monos sin embargo son de una única pieza que suele ir abierta a través de una cremallera o botonadura y que no nos obliga a combinarlos con otra prenda debajo.

Aunque te parezca mentira, los monos son como los vestidos y tienen infinitas opciones. Si lo piensas, se trata de la combinación de dos prendas por lo que podemos sumar todas las posibilidades que nos brindan los pantalones con las que nos ofrecen las blusas y los tops.

Un bolso vaquero

No pienses que el denim es un material exclusivo para confeccionar prendas, si hablamos de complementos también tiene mucho que decir. El accesorio más ligado al tejano es el bolso. Quizás sea por su alta resistencia, pero incluso es bastante común dar una segunda vida a unos vaqueros rotos y convertirlos en un bolso.

Pero con el vaquero no sólo pueden realizarse diseños de estilo casual y todoterreno. Puede ser un material igual de noble que un terciopelo o una seda y dar vida a un clutch de fiesta.

Calzado vaquero

Para rematar, terminamos comprobando que el denim es incluso capaz de ser un tejido válido para la realización de todo tipo de calzado. Es un material fantástico para las zapatillas y encuentran en el esparto a su pareja ideal así que no es de extrañar que funcione muy bien en cuñas de aspecto artesanal.

Ahora que te hemos demostrado que hay mucha vida vaquera más allá de los pantalones, ¿Cual será tu nueva prenda denim en el armario?