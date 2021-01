Demi Moore, irreconocible tras aparecer con una 'nueva cara'

Demi Moore, de 58 años, ha sorprendido a todos tras aparecer con una 'nueva cara' en el desfile de la Casa Fendi en París, uno de los más esperados en el mundo de la Alta Costura.

La actriz y exmujer de Bruce Willis fue la encargada de abrir el desfile y acaparó todas las miradas por la transformación física que ha experimentado en su rostro, a pesar de que también había una gran expectación por ver a Kate Moss con su hija, Lila Grace Moss, y también desfilaron otras modelos reconocidas como Naomi Campbell y Christy Turlington.

Como se puede ver en las fotos del antes y el después de Demi Moore, el cambio es radical y parece otra persona tras haberse sometido a cirugía estética e inyectarse, seguramente, botox y ácido hialurónico.

En la imagen del desfile se la ve que los pómulos y facciones están muy marcados y tras los retoques, ha perdido expresión en la cara y en la mirada. La boca de la actriz de 'Ghost' también está totalmente diferente.

Por ello no queda duda de que Demi ha pasado por el quirófano en las últimas semanas. Ahora parece una muñeca y ha desaparecido la naturalidad que le caracterizaba así como su bonita sonrisa y expresión.

Demi Moore ha negado haberse hecho retoques estéticos

Por todo ello parece que la actriz ha pasado recientemente por el quirófano.

Sin embargo, no es la primera vez que recurre a la cirugía estética. Otras veces ya apareció con un rostro cambiado. A pesar de que estos retoques saltan a la vista, ella siempre ha negado que se los haya hecho.

"No me gusta la idea de someterme a una operación para retrasar el proceso de envejecimiento"

Hace 20 años fue muy comentado el cambio que experimentó Demi en su cara y cuerpo tras aparecer en la película de 2003, 'Los Ángeles de Charlie'.

Se llegó a hablar de que se había gastado 250.000 en cirugía plástica pero cuando fue preguntado por ello en 2007 aseguró que ella que "nunca" había pasado por el quirófano.

"No me gusta la idea de someterme a una operación para retrasar el proceso de envejecimiento, es una forma de combatir la neurosis", señaló la actriz en ese momento para luego apostillar: "El bisturí no te hará feliz".

